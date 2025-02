Epic Games Store: Ab sofort ist “Beyond Blue” gratis

Im Epic Games Store ist ab sofort wieder ein neues Spiel gratis. Es ersetzt den Titel aus der letzten Woche – “Undying”. Dieses Mal geht es weniger düster zu, denn “Beyond Blue” ist ein erzählerisches Einzelspieler-Abenteuer, da den Spieler in die Ozeane entführt. Als Tiefseeforscherin Mirai lüftet man in der nahen Zukunft die Geheimnisse unseres Ozeans. Allerdings hat die Verteilung dieses Spiels aus dem Jahr 2020 einen Haken.

So ist “Beyond Blue” über die Jahre schon einmal kostenlos im Epic Games Store gewesen. Gut möglich, dass viele Leser den Titel also bereits in ihrer Sammlung haben. In diesem Fall hilft es dann also nur, auf das nächste Gratis-Spiel am kommenden Donnerstag zu warten. Alle anderen können in diesem Titel acht verschiedene Tauchgänge durch die unberührte Welt unseres Ozeans durchführen und dessen Geheimnisse lüften. Dabei stößt man auch auf Meerestiere wie Wale oder Delphine. Begleitet wird das Ganze von einem sphärischen Soundtrack sowie Musik von Miles Davis, The Flaming Lips und anderen renommierten Künstlern.

Im Spielverlauf lassen sich auch 16 Minidokumentationen mit der Bezeichnung „Ocean Insights“ („Einblicke in den Ozean“) freischalten. Diese enthalten dann echte Videoaufnahmen und Interviews mit führenden Ozeanexperten.

Quelle: Epic Games