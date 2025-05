Epic Games Store: Gratis mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ und „Limbo“

In dieser Woche gibt es im Epic Games Store gleich zwei kostenlose Woche. Sie treten ein schweres Erbe an, müssen sie doch „Deliver At All Costs“ aus der letzten Woche ablösen. Das besagte Game im Stil von „Crazy Taxi“ und „GTA“ war direkt zum Launch kostenlos auf der Plattform gestartet. Doch auch in dieser Woche lässt man sich beim Store keinesfalls lumpen. So lassen sich die beiden Spiele „Limbo“ und „Tiny Tina’s Wonderlands“ gratis der eigenen Sammlung hinzufügen.

Wie immer, so ist dafür lediglich ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store notwendig. Sind die beiden Spiele einmal der eigenen Bibliothek hinzugefügt worden, dann können sie dauerhaft behalten werden. Zeit ist dafür bis zur nächsten Woche Donnerstag um 17 Uhr. Denn dann erfolgt der fliegende Wechsel und es wird zwei neue Gratis-Spiele geben.

„Limbo“ ist dabei ein düsteres Indie-Geschicklichkeitsspiel, das ursprünglich bereits 2010 erschienen ist. Längst gilt es als Klassiker. „Tiny Tina’s Wonderlands“ ist ein Spin-off der Reihe „Borderlands“ und wartet mit einem ähnlich absurden und überdrehten Humor auf. Auch hier geht es um einen Looter-Shooter, welche sowohl alleine als auch im Multiplayer gezockt werden kann.

Wir wünschen viel Spaß beim Zocken! Wer die beiden Titel bereits in seiner Sammlung oder einfach kein Interesse hat – am nächsten Donnerstag ab 17 Uhr gibt es dann die Ablöse mit neuen Gratis-Games!

Quelle: Epic Games