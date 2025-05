Apple will neue Wege gehen: iOS 26 statt iOS 19 geplant

Apple will offenbar seine Bezeichnungen für den gesamten Katalog an Betriebssystemen anpassen. Das soll also iPadOS, iOS, macOS, watchOS, tvOS und Co. allesamt betreffen. So will man sich von den bisherigen, fortlaufenden Nummerierungen trennen, die teilweise je nach Plattform abweichen. Stattdessen soll die jeweilige Jahreszahl alle Systeme einheitlich kennzeichnen.

Deswegen soll dann 2025 auch beispielsweise kein iOS 19 oder watchOS 13 erscheinen. Vielmehr sollen diese beiden beispielhaften Systeme dann als iOS 26 und watchOS 26 starten. Im nächsten Jahr würden dann iOS 27 und watchOS 26 starten. Apple wäre dabei immer ein Jahr voraus, was man natürlich monieren könnte. Das liegt aber daran, da der Hersteller aus Cupertino üblicherweise neue Betriebssystem-Versionen im jeweiligen Herbst veröffentlicht. So würde ein iOS 26 zwar Ende 2025 erscheinen, aber eben auch den Großteil des Jahres 2026 den Ton angeben.

Man rechnet derzeit damit, dass Apple sein neues Namensschema zur WWDC 2026 vorstellen wird. Diese Messe für Entwickler startet in der übernächsten Woche. Die Umbenennung soll aber nicht das einzige sein, was neu ist. So werden z. B. für iOS 19 und tvOS 19 umfangreiche Überarbeitungen vorausgesagt, welche Look und Feel der Plattformen näher an das moderner wirkende visionOS rücken sollen.

Quelle: Bloomberg