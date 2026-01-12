Nintendo Switch 2: Enttäuschende Verkaufszahlen zu Weihnachten 2025

Die Nintendo Switch 2 startete zunächst fulminant, musste aber zu den Feiertagen 2025 eine Schlappe hinnehmen. So hat sich die Konsole laut aktuellen Meldungen zum Jahresende deutlich schlechter verkauft, als vom Hersteller erwartet. Entsprechend habe die Switch 2 deutlich unterhalb der Verkaufszahlen gelegen, welche die erste Generation in ihrem ersten Verkaufsjahr zu Weihnachten 2017 erzielen konnte.

Als Ursache bewertet man wohl die aktuelle, wirtschaftliche Stimmung und das Fehlen eines westlichen Blockbusters zum Jahresende. Das klingt jedoch eher merkwürdig, da Nintendo zum Jahresende mit „Metroid Prime 4: Beyond“ auftrumpfen konnte. Konkret sollen die Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 beispielsweise in den USA um satte 35 % hinter denen der ersten Switch zu Weihnachten 2017 gelegen haben. In vielen Ländern Europas habe sich ein ähnliches Verhältnis ergeben.

Dennoch sieht nicht alles düster aus, denn die Nintendo Switch 2 hat sich insgesamt nach dem Launch immer noch hervorragend verkauft. Allerdings erhoffen sich viele Gamer für 2026 einen neuen Blockbuster von Nintendo oder zumindest die Ankündigung dessen. Neue Spiele rund um Mario, The Legend of Zelda und Co. könnten also Schwung in die Bude bringen.

Quelle: The Game Business