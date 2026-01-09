Cloud-Gaming in Kombination mit Bluetooth ULL: Haben LG und Razer „den Code“ geknackt?

LG Electronics (LG) und Razer hatten bereits 2024 eine neue Technik vorgestellt, um das Cloud-Gaming an Smart-TVs salonfähiger zu machen. Bisheriges Problem: Man kann zwar direkt per Bluetooth mit den Fernsehern einen Controller verbinden, doch die Funktechnologie erhöht die Eingabeverzögerung drastisch. Deswegen setzen hochwertige Controller für PCs und Konsolen bei kabellosen Verbindungen üblicherweise auch auf 2,4 GHz. Doch auf der CES 2026 packt man nun seine Technologien von 2024 neu aus und geht endlich in die Vollen.

Eigentlich wollen LG und Razer die Technik von welcher die Rede ist, Bluetooth Ultra Low Latency (ULL) bereits 2025 auf Smart-TVs bringen. Jetzt ist es aber zumindest 2026 so weit. Updates für Premium-TVs aus dem Vorjahr könnten wohl noch folgen. Bluetooth ULL senkt den Input-Lag der kabellosen Verbindung nämlich deutlich – auf weniger als 3 ms. Standard sind bei Bluetooth-Verbindungen sonst eher 10 bis 20 ms bei aktuellen Geräten.

Der kommende Razer Wolverine V3 Bluetooth soll aber eben dank Bluetooth ULL an kompatiblen webOS-TVs von LG unter 3 ms bleiben. Das spielt beim Cloud-Gaming eine erhebliche Rolle, das ja ohnehin die Eingabeverzögerung gegenüber lokaler Hardware erhöht. Hier hat LG dann auch ein neues Zertifizierungsprogramm aus der Taufe gehoben, das sich „Designed for LG Gaming Portal“ nennt. Das Gaming Portal ist eine Art Hub für Spiele-Apps und -Dienste auf den hauseigenen TVs.

Die Partnerschaft mit Razer ist aber nicht exklusiv. Langfristig könnten also auch andere Hersteller nachziehen, ihre Controller mit Bluetooth Ultra Low Latency versehen und zertifizieren lassen.

Quelle: LG