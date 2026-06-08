AMD Radeon: Grafikkarten mit RDNA 5 erscheinen wohl in der 2. Jahreshälfte 2027

Schon eine Weile gibt es Gerüchte, laut denen neue Grafikkarten auf Basis der Architektur RDNA 5 in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf den Markt kommen sollen. Für einen ähnlichen Zeitraum prognostiziert die Gerüchteküche ja auch neue GeForce-Modelle. Bordpartner sollen die Zeitpläne zu neuen Radeon RX jedenfalls unter vorgehaltener Hand auf der Computex 2026 bestätigt haben.

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AMD selbst schweigt allerdings noch zu RDNA 5. Das ist keine Überraschung, schließlich hat man mit der Radeon RX 9070 GRE gerade erst eine neue RDNA-4-Grafikkarte veröffentlicht. Offen ist, ob RDNA 5 bereits gemeinsam mit CDNA 5 als UDNA-Architektur entwickelt worden ist. Sollte dies der Fall sein, dann könnte sich die Anzahl der Shadereinheiten bzw. FP32-Recheneinheiten pro Compute Unit (CU) verdoppeln. Dann würde RNDA auf 128 Einheiten pro CU kommen. Das könnte die Rechenleistung deutlich erhöhen und vielleicht auch wieder High-End-Grafikkarten ermöglichen.

Statt bislang 64 sollen künftig 128 Shadereinheiten pro CU zur Verfügung stehen. Bei ansonsten unverändertem GPU-Ausbau würde dies die theoretische Rechenleistung deutlich erhöhen. Allerdings sollte man da natürlich Vorsicht walten lassen, da es hier immer noch um Gerüchte geht. Zumal die explodierenden Speicherkosten wohl auch 2027 jeden Grafikkarten-Launch erschweren werden.

Quelle: Hardwareluxx