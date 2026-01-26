AMD Radeon: RDNA 3.5 soll bis 2028 für integrierte GPUs die Basis darstellen

AMDs aktuelle Grafikkarten der Reihe Radeon basieren auf der Architektur RDNA 4. Doch für das Gros der integrierten GPUs will der Hersteller hingegen in Zukunft stattdessen weiter auf RDNA 3.5 setzen. Bis mindestens 2028 soll die ältere Architektur im Spiel bleiben. Ausnahmen wird es jedoch auch geben. Premium-Prozessoren wie die Halo-Reihe sollen modernere GPUs auf Basis von RDNA 5 verwenden.

Zu beachten ist, dass es sich hier nicht um offizielle Angaben, sondern um einen Leak aus China handelt. AMD selbst schweigt natürlich zu diesen Gerüchten. Klar ist nur, dass AMD RDNA 3.5 bereits für die Chips der Reighe Ryzen AI 300 alias Strix Point verwendet. Auch der Nachfolger Ryzen AI 400 alias Gorgon Point wird die gleiche Grafikarchitektur verwenden. RDNA 3.5 will AMD danach offenbar vor allem für Chips beibehalten, die eher für Office- und Multimedia-Notebooks gedacht sind.

Hingegen will man aber bei seinen Chips mit Premium-iGPUs, aktuell Strix Halo alias Ryzen AI Max 300, weiter moderne GPU-Architekturen verwenden. In Zukunft wäre das dann eben RDNA 5. Ob die Gerüchte am Ende richtig liegen? Das muss uns die Zeit zeigen, wir sind gespannt.

Quelle: Golden Pig Upgrade-Paket (Weibo)