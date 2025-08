PCI Express 8.0 mit 1 TB/s: Neuer Standard kommt 2028

Die PCI-SIG hat den neuen Standard PCI Express 8.0 vorgestellt. Allerdings liegen die finalen Spezifikationen noch nicht vor, die sollen erst 2028 erscheinen. Bis es erste Geräte auf dem Markt geben wird, dürfte es sogar noch deutlich länger dauern. Denn zwischen der Veröffentlichung eines neuen Standards und der tatsächlichen Veröffentlichung darauf basierender Produkte vergehen üblicherweise mehrere Jahre.

Etwa hat die PCI-SIG schon vor über drei Jahren die Spezifikationen für PCIe 6.0 herausgegeben. Doch erste Produkte sollen erst im weiteren Jahresverlauf auf den Markt kommen. Auch PCIe 7.0 steht im Übrigen bereits in den Startlöchern. Aktuell ist aber auf dem Markt noch PCI Express 5.0 das Maß der Dinge, es kommt etwa für aktuelle Grafikkarten zum Einsatz. Diese sollen dann nach 2028 eben auch von PCIe 8.0 profitieren, welches die Bandbreite gegenüber der Version 7.0 verdoppeln wird – bidirektional, also in beide Richtungen, auf 1 TB/s. In nur eine Richtung sind es entsprechend maximal 512 GB/s.

PCIe 8.0 soll, wie die Vorgängerversionen, auf PAM4 als Signaltechnik setzen. Die volle Bandbreite wird im Übrigen nur bei 16 verwendeten Lanes erreicht. So ist das für Grafikkarten etwa üblich, SSDs, die als Standard vier Lanes verwenden, kämen entsprechend auf 128 GB/s.

Einige Fragen rund um PCIe 8.0 sind auch noch offen. So erwähnt die PCI-SIG etwa vage eine neue Verbindungstechnik, die zum Einsatz kommen könnte. Dazu fehlen aber noch Details.

Quelle: Businesswire