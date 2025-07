LPDDR6: Neuer RAM-Standard steht fest

Es gibt einen neuen Standard für effizienten Arbeitsspeicher: LPDDR6. In dieser Woche hat die zuständige, nordamerikanische Organisation, die JEDEC, die finalen Spezifikationen des Standards veröffentlicht. Diese laufen als (JESD209-6). Darauf basierend können Partner nun ihren eigenen Arbeitsspeicher der nächsten Generation entwickeln.

Und direkt in der offiziellen Mitteilung haben sich dann auch große Unternehmen wie MediaTek, Samsung, Qualcomm, Microk und SK hynix dazu bekannt, dass die LPDDR6 produzieren bzw. verwenden wollen. So wird der effiziente Speicher natürlich etwa in Smartphones und Tablets als nächster Schritt nach LPDDR5X seine Heimat finden.

Die JEDEC verspricht für LPDDR6 gegenüber LPDDR5 nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern auch eine verbesserte Effizienz, insbesondere bei niedrigen Taktraten / Frequenzen. Low Power Double Data Rate 6 (LPDDR6) bietet nämlich Datenraten von 8.800 bis 17.600 MT/s. LPDDR5 konnte nur 10.700 MT/s erreichen. So verwendet man jetzt zwei Sub-Kanäle. Allerdings ist der Datenbus je Kanal von 16- auf 12-bit geschrumpft.

Auch verkleinert die JEDEC den CA-Bus (Command/Address) von 6- auf 4-bit. Der CA-Bus ist quasi die Schnittstelle zwischen Controller und den Speicherzellen. Offen ist, wann der erste LPDDR6-RAM in die Produktion gehen bzw. tatsächlich in Geräten stecken wird. Dazu fehlen derzeit noch jegliche Angaben.

Quelle: JEDEC