GeForce RTX 50: Nvidia beendet MSRP-Programm – Grafikkarten werden wohl teurer

Die Nvidia GeForce RTX 50 sollen 2026 wohl keinen Super-Refresh erhalten. Die Nachfolgemodelle der Generation GeForce RTX 60 werden wiederum voraussichtlich erst ab der zweiten Jahreshälfte 2027 starten. Entsprechend werden die aktuellen Modelle noch lange dominieren. Doch es gibt schlechte Nachrichten. So berichtet der YouTuber Roman Hartung alias der8auer, dass Nvidia sein MRSRP-Programm eingestellt habe. Jenes ermöglichte, dass es quasi unverbindliche Preisempfehlungen auch für Partnermodelle gegeben hat.

Dem soll Nvidia den Rücken kehren, weil dieses Prinzip nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar sei. Ursache ist unter anderem die aktuelle Speicherkrise, welche auch Grafikkarten betrifft. Denn da steigen die Preise für den notwendigen GDDR7-VRAM ebenfalls in ungeahnte Höhen. Zuvor handelte Nvidia noch so, dass man Partner im Rahmen eines Marketing-Programms bezuschusste, wenn diese ihre GeForce RTX 50 zur unverbindlichen Preisempfehlung angeboten hatten. Diese Zuschüsse will man aber nicht mehr stemmen.

Als Folge dürften bisher noch subventionierte Modelle innerhalb der nächsten Wochen und Monate deutlich teurer werden. Denn es entfallen nicht nur die bisherigen Zuschüsse durch Nvidia, zusätzlich wird wohl auch GDDR7-VRAM weiterhin im Preis steigen. Um welche Summen es geht und wie sich die Preise exakt entwickeln könnten, lässt sich derzeit aber kaum voraussagen Da empfiehlt es sich für alle Interessierten, den Markt zu beobachten.

