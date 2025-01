Nvidia beendet bald den Support für ältere GeForce-Grafikkarten

Nvidia wird bald die Unterstützung für einige ältere GeForce-Grafikkarten beenden. Die Folge wird sein, dass die entsprechenden Modelle keine neuen Funktionen bzw. Optimierungen mehr erhalten. Betroffen sind konkret Grafikkarten bzw. GPUs der Architekturen Maxwell, Pascal und Volta bzw. der Reihen GeForce 700, 800, 900 und 10. Die “neuesten Grafikkarten der älteren Reihen GeForce GTX bleiben damit jene der Reihe GeForce GTX 16.

Treiber-Updates wird es für die betroffenen Grafikkarten jedoch weiterhin geben – voraussichtlich aber in erster Linie mit Sicherheits-Updates. Optimierungen für neuere Spiele werden wohl nicht mehr vorgenommen. Am Ende ist nachvollziehbar, dass Nvidia so handelt, denn schließlich sind immer weniger jener betagten Grafikkarten noch in der Praxis im Einsatz. Und da ist man im Unternehmen besser beraten, seine Ressourcen in die aktuelleren Generationen zu investieren.

In Kürze werden ja die neuen Modelle GeForce RTX 5080 und 5090 in den Handel kommen. Diese sollen allerdings zum Launch wohl nur eingeschränkt verfügbar sein.

Quelle: Toms Hardware