Nvidia GeForce RTX 40: Einige Karten bald mit neuen Grafikchips

Nvidia nimmt dezente Änderungen an seinen Grafikkarten GeForce RTX 4060, 4060 Ti und 4070 vor. So wechselt man die zugrunde liegenden GPUs aus. Technisch bleibt aber sonst alles beim Alten. Es erfolgt also weder eine Auf- noch eine Abwertung der Grafikchips. Es sieht schlichtweg danach aus, dass Nvidia teilweise defekte Chips für die mächtigeren Grafikkarten eben für die weniger potenten Modelle einer neuen Verwertung zuführen kann. So senkt man natürlich allgemein die eigenen Herstellungskosten.

Offiziell bestätigt sind diese Angaben jedoch nicht. Dabei soll die GeForce RTX 4070 jedoch schon Mitte März 2024 umgestellt worden sein. Im Falle der beiden GeForce RTX 4060 Ti und GeForce RTX 4060 soll im April 2024 die Umstellung folgen. Aktuelle GeForce-Treiber sind offenbar schon bereit für die angepassten Grafikkarten-Varianten.

Ansonsten soll es aber keine Anpassungen geben. Was also etwa die Anzahl der Shadereinheiten oder das Speicherinterface betrifft, bleibt alles beim Alten. Auch hinsichtlich des Stromverbrauchs bzw. der Power-Limits stehen keine Anpassungen an. Partner von Nvidia müssen aber möglicherweise ihre PCB-Laylouts leicht anpassen.

Quelle: MEGAsizeGPU