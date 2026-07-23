Epic Games Store: Ab sofort ist „Foretales“ gratis

Im Epic Games Store gibt es mittlerweile wieder ein neues Spiel der Woche gratis. So löst das Deckbuilding-RPG „Foretales“ die beiden Titel aus der Vorwoche ab sofort ab. Freilich bleiben die kostenlosen Games kein altruistisches Geschenk, sondern ein Lockmittel, um Neukunden an die Plattform heranzuführen. Dabei schwingt immer die Hoffnung mit, dass jene dann auf Dauer auch den ein oder anderen Euro in andere Inhalte stecken.

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Jedenfalls winkt in dieser Woche das handlungsorientierte Kartenspiel „Foretales“. Dabei kann man als Spieler sein eigenes Deck mit individuellen Strategien aufbauen, verschiedenen Story-Pfaden folgen und die Fantasy-Welt des Titels retten – oder auch ihr Ende herbeiführen. Der Grafikstil und die Charaktere des Titels erinnern vage an klassische Walt-Disney-Zeichentrickfilme. Es geht um eine Prophezeiung, welche die Apokalypse ankündigt. Nun ist es an dem Spieler, darauf zu reagieren.

Die Entwickler werben mit kartenbasiertem Gameplay, verschiedenen Handlungssträngen mit mehreren Enden, einem Brettspiel-Erlebnis und Originalmusik von Christophe Héral (Rayman, Beyond Good and Evil). Es soll sich wegen der ganz verschiedenen Pfade lohnen, „Foretales“ mehrfach durchzuspielen. Als Erzähler fungiert dabei der Sprecher Travis Willingham (Critical Role, The Legend of Vox Machina).

Quelle: Epic Games Store