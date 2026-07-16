Epic Games Store: Jetzt „Echo Generation: Midnight Edition“ und „Luto“ gratis mitnehmen

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Spiele kostenlos. Diese fungieren natürlich als Ablösung der Gratis-Games aus der letzten Woche. So stoßen in dieser Woche die beiden Titel „Echo Generation: Midnight Edition“ sowie „Luto“ zu den Freebies. Beide Spiele nutzen übernatürliche Horror-Elemente, könnten ansonsten aber nicht unterschiedlicher sein.

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So ist „Echo Generation: Midnight Edition“ mit seiner Voxel-Grafik und einem Setting in den 1990er-Jahren eher an die Atmosphäre von z. B. „Stranger Things“ angelehnt. Der Titel verbreitet eine gewisse Nostalgie. Als Spieler verkörpert man eine Gruppe Jugendlicher, entwickelt seine Charaktere in RPG-Manier weiter und kämpft sich durch rundenbasierte Gefechte. Die Story dreht sich auch um das Erwachsenwerden.

„Luto“ hingegen dreht sich um einen von Trauer umfangenen Menschen, der seine eigene Wohnung nicht mehr verlassen kann. Sein Verstand driftet ab und er kann Realität und Fiktion nicht mehr unterscheiden. Harter Horror-Stoff aus der Ergo-Perspektive, der von einem ganz anderen Kaliber ist.

Vielleicht sind die beiden Spiele ja etwas für den ein oder anderen Leser? Sie sind ab sofort kostenlos im Epic Games Store. Wir wünschen viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games Store