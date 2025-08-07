Epic Games Store: Jetzt gratis „112 Operator“ und „Road Redemption“ mitnehmen

Im Epic Games Store sind ab sofort zwei neue Spiele gratis zu bekommen. Sie lösen die kostenlosen Spiele aus der letzten Woche ab und können für sieben Tage lang der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Alles, was man dazu benötigt, ist ein (ebenfalls kostenloses) Konto bei der Plattform. Da haben die Betreiber natürlich die Hoffnung, dass man irgendwann nicht nur regelmäßig die Gratis-Spiele mitnimmt, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Euro im Store investiert.

In dieser Woche macht dabei der Titel „112 Operator“ den Anfang. Als Spieler nimmt man in einer Stadt der eigenen Wahl fiktive Notrufe an und muss je nach Wetter und Verkehrslage schnell handeln, um die Bewohner vor Unfällen, Naturkatastrophen und mehr zu schützen. Auch das organisierte Verbrechen und sogar Terroranschläge muss man dabei im Griff behalten bzw. verhindern. Es handelt sich hier um den Nachfolger des Indie-Titels „911 Operator“.

Dazu gesellt sich das Spiel „Road Redemption“. Das Rennspiel mit Action-Elementen ist von vorherigen Games wie „Road Rash“ und „Motorstorm“ inspiriert. So fahrt ihr nicht nur Rennen, sondern erledigt auch andere Aufgaben, durch die ihr Loot sammelt, um eure Bikes, Charaktere und Waffen zu verbessern. Man bewegt sich dabei durch eine postapokalyptische Welt, die an „Mad Max“ erinnert.

