GeForce RTX 50 SUPER angeblich zur CES 2027

Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass Nvidia seine GeForce RTX 50 Serie doch noch mit einer SUPER-Auffrischung erweitern könnte. Während zuletzt sogar über eine mögliche Einstellung dieser Pläne spekuliert wurde, sprechen aktuelle Berichte nun von einem Marktstart Anfang 2027 – möglicherweise im Rahmen der CES 2027.

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Den jüngsten Informationen zufolge soll Nvidia weiterhin an einer GeForce RTX 50 SUPER Serie arbeiten. Die neuen Modelle sollen auf den bereits bekannten Blackwell-GPUs basieren und vor allem eines bieten: mehr Grafikspeicher. Als technische Grundlage gelten neue 3-GByte-GDDR7-Speicherchips, die deutlich höhere VRAM-Kapazitäten ermöglichen, ohne die Speicheranbindung verändern zu müssen.

Zu den bislang gehandelten Modellen gehören GeForce RTX 5060 SUPER bzw. RTX 5060 12GB mit 12 GByte GDDR7, GeForce RTX 5070 SUPER mit 18 GByte GDDR7, GeForce RTX 5070 Ti SUPER mit 24 GByte GDDR7 und GeForce RTX 5080 SUPER mit 24 GByte GDDR7. Sollten sich diese Spezifikationen bestätigen, würden alle Modelle rund 50 Prozent mehr Grafikspeicher erhalten als ihre aktuellen Pendants.

Besonders interessant ist die mögliche Einführung einer RTX 5060 mit 12 GByte Speicher. Das Modell tauchte in früheren Gerüchten nicht auf und könnte eine direkte Antwort auf die anhaltende Diskussion rund um VRAM-Ausstattung im Mainstream-Segment sein.

Laut den aktuellen Informationen soll die Karte vier 3-GByte-GDDR7-Module nutzen und damit auf insgesamt 12 GByte kommen, ohne die bestehende, 128 bit breite Speicherschnittstelle zu verändern. Noch ist allerdings unklar, ob Nvidia die Karte tatsächlich als RTX 5060 SUPER vermarkten oder lediglich als neue Variante der bestehenden RTX 5060 einführen würde.

Während frühere Leaks noch von einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026 ausgingen, nennen aktuelle Berichte nun die CES 2027 als wahrscheinlichsten Termin. Demnach könnte Nvidia die Karten bereits Anfang Januar vorstellen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Vielmehr handelt es sich um Hinweise aus dem Umfeld von Boardpartnern und Zulieferern.

Ein SUPER-Refresh der RTX-50-Serie würde Nvidia zusätzliche Zeit verschaffen, bevor eine komplett neue GeForce-Generation erscheint. Gleichzeitig könnte das Unternehmen auf die zunehmende Kritik an den teilweise knapp bemessenen VRAM-Konfigurationen einiger aktueller Modelle reagieren.

Die Verwendung von 3-GByte-GDDR7-Chips erscheint dabei als vergleichsweise kostengünstige Möglichkeit, bestehende Produkte aufzuwerten, ohne umfangreiche Änderungen an den GPUs selbst vornehmen zu müssen. Allerdings gelten Speicherpreise und die Verfügbarkeit entsprechender Module weiterhin als mögliche Risikofaktoren.

Noch handelt es sich bei der GeForce RTX 50 SUPER Serie um reine Gerüchte. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt deshalb Vorsicht geboten. In den vergangenen Monaten wurden die SUPER-Modelle bereits mehrfach verschoben, zeitweise sogar als gestrichen gehandelt. Ob die CES 2027 tatsächlich zur Bühne für die RTX 50 SUPER Serie wird, dürfte sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Quelle: Benchlife