Ryzen gewinnt Marktanteile bei Gamern

Die neuesten Ergebnisse der Steam Hardware Survey für Mai 2026 zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung im PC-Prozessormarkt: AMD setzt seinen Aufwärtstrend fort und rückt Intel bei den Steam-Nutzern immer näher auf die Pelle. Laut den aktuellen Umfragedaten entfallen inzwischen 46,06 Prozent aller auf Steam erfassten CPUs auf AMD-Systeme. Damit erreicht der Hersteller seinen bislang höchsten Anteil in einer der weltweit größten Datensammlungen zur Gaming-Hardware. Intel bleibt zwar weiterhin Marktführer, doch der Abstand schrumpft kontinuierlich.

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Besonders deutlich wird die Entwicklung im Windows-Segment, das den Großteil der Steam-Nutzer ausmacht. Hier kam AMD im Mai auf einen CPU-Anteil von 44,97 Prozent, während Intel bei 55,02 Prozent lag. Im Vergleich zum Vormonat konnte AMD seinen Anteil um 0,79 Prozentpunkte steigern. Intel verlor im gleichen Zeitraum exakt denselben Wert. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits seit Monaten zu beobachten ist.

Ein Blick auf die Zahlen vom Jahresbeginn verdeutlicht die Dynamik: Im Januar 2026 lag AMD noch bei 43,34 Prozent Marktanteil innerhalb der Steam-Statistik, Intel erreichte damals 56,64 Prozent. Innerhalb von nur fünf Monaten konnte AMD seinen Anteil somit um nahezu zwei Prozentpunkte ausbauen.

Der Erfolg von AMD ist eng mit der Ryzen-Plattform verbunden. Seit der Einführung der ersten Ryzen-Prozessoren im Jahr 2017 und dem Start der Zen-Architektur hat sich die Wettbewerbslandschaft im Desktop-Markt grundlegend verändert. Während AMD zuvor über Jahre hinweg nur eine Nebenrolle spielte, gelang mit Zen die Rückkehr als ernstzunehmender Konkurrent. Jede neue Generation brachte Verbesserungen bei Leistung, Energieeffizienz und Plattformfunktionen mit sich. Entsprechend stieg die Attraktivität der Ryzen-Modelle für Gamer und Enthusiasten kontinuierlich.

Ein wichtiger Treiber der jüngsten Marktanteilsgewinne dürfte AMDs 3D-V-Cache-Technologie sein. Die Ryzen-X3D-Modelle zählen seit mehreren Generationen zu den leistungsstärksten Gaming-Prozessoren auf dem Markt und belegen regelmäßig Spitzenplätze in Spiele-Benchmarks. Besonders erfolgreich ist dabei AMDs Strategie, X3D-Modelle sowohl für aktuelle als auch für ältere Plattformen anzubieten. Dadurch erhalten Nutzer verschiedener Sockelgenerationen attraktive Upgrade-Möglichkeiten, ohne ihr komplettes System austauschen zu müssen. Diese langfristige Plattformunterstützung dürfte ebenfalls dazu beitragen, dass sich immer mehr Spieler für AMD entscheiden.

Trotz des klaren Aufwärtstrends von AMD sollte Intels Position nicht unterschätzt werden. Mit einem Marktanteil von über 55 Prozent im Windows-Segment verfügt der Konzern weiterhin über eine komfortable Mehrheit. Zudem profitiert Intel von einer enormen installierten Basis älterer Systeme, die noch immer aktiv genutzt werden. Auch im Notebook-Markt konnte das Unternehmen zuletzt mit neuen mobilen Plattformen punkten.

Darüber hinaus werden die kommenden Desktop-Architekturen von Intel mit Spannung erwartet. Branchenbeobachter rechnen mit deutlichen Leistungssteigerungen, die das Kräfteverhältnis erneut beeinflussen könnten. Der Wettbewerb zwischen AMD und Intel bleibt damit offen und dürfte sich in den kommenden Jahren weiter intensivieren.

Die positive Entwicklung beschränkt sich nicht auf den Gaming-Bereich. Auch im Serversegment gewinnt AMD weiterhin Marktanteile. Die EPYC-Prozessorfamilie hat den Hersteller in vielen Bereichen zu einer ernsthaften Alternative zu Intel gemacht. Verschiedene Branchenanalysen sehen AMD inzwischen bei Marktanteilen im mittleren 40-Prozent-Bereich im x86-Servermarkt. Die kommenden Servergenerationen auf Basis der Venice-Architektur sowie die für 2027 erwartete Verano-Plattform könnten diese Entwicklung weiter beschleunigen.

Quelle: Steam Hardware Survey