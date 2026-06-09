1 Jahr Switch 2: Fast 20 Mio. Verkäufe und stärker als die Wii U

Ein Jahr nach ihrer Markteinführung Anfang Juni 2025 entwickelt sich die Nintendo Switch 2 zu einem der erfolgreichsten Konsolenstarts der Unternehmensgeschichte. Laut den letzten Verkaufszahlen hat Nintendo bis Ende März 2026 bereits 19,86 Millionen Geräte verkauft. Damit steht die Hybrid-Konsole kurz davor, die Marke von 20 Millionen Einheiten zu durchbrechen.

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Besonders bemerkenswert: Die Switch 2 hat damit bereits nach weniger als einem Jahr die gesamten Lebenszeitverkäufe der Wii U übertroffen, die auf 13,56 Millionen Einheiten kam. Die offiziellen Verkaufsdaten von Nintendo beziffern die Hardware-Verkäufe der Switch 2 auf 19,86 Millionen Einheiten zum 31. März 2026. Gleichzeitig wurden 48,71 Millionen Software-Titel für die Plattform verkauft.

Zum Vergleich: Die ursprüngliche Nintendo Switch steht mittlerweile bei 155,92 Millionen verkauften Konsolen und über 1,5 Milliarden verkauften Spielen. Obwohl die erste Switch weiterhin zu den erfolgreichsten Spielkonsolen aller Zeiten gehört, zeigt der Marktstart des Nachfolgers, dass die Nachfrage nach Nintendos Hybrid-Konzept ungebrochen ist.

Nintendo selbst erwartet zwar für das laufende Geschäftsjahr eine leichte Verlangsamung des Wachstumstempos, wohl auch aufgrund der offiziell für September angekündigten Preiserhöhung, und prognostiziert 16,5 Millionen weitere Verkäufe bis März 2027, dennoch bleibt die Nachfrage auf einem hohen Niveau.

Technisch stellt die Switch 2 einen deutlichen Sprung gegenüber ihrem Vorgänger dar. Herzstück der Konsole ist ein speziell angepasster Nvidia-Prozessor auf Basis der Ampere-Architektur. Nach bisherigen Informationen handelt es sich um den T239-SoC mit 1536 CUDA-Kernen und 12 GByte LPDDR5X-Speicher.

Damit überspringt Nintendo gleich mehrere GPU-Generationen. Während die erste Switch noch auf eine Maxwell-basierte Tegra-X1-Lösung mit lediglich 256 CUDA-Kernen setzte, kommt die neue Konsole mit moderneren Technologien wie Tensor Cores und Raytracing-Einheiten.

Der wohl größte technische Vorteil der Ampere-Plattform liegt in der Unterstützung von NVIDIA DLSS. Die KI-gestützte Upscaling-Technologie ermöglicht es Entwicklern, Spiele intern mit geringerer Auflösung zu rendern und anschließend auf höhere Auflösungen hochzurechnen.

Dadurch kann die Switch 2 Titel ausführen, die auf der ursprünglichen Switch kaum realisierbar gewesen wären. Ein prominentes Beispiel ist „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition“, das zeitgleich mit der Konsole erschien und erstmals auf einer Nintendo-Plattform spielbar wurde.



Obwohl die Ampere-Architektur ursprünglich bereits 2020 mit der GeForce RTX 30 Serie eingeführt wurde, zeigt die Switch 2, dass die Technik weiterhin genügend Leistungsreserven für moderne Spiele bietet – insbesondere in Kombination mit DLSS.

Die Verkaufszahlen unterstreichen, wie erfolgreich Nintendo den Generationswechsel gemeistert hat. Bereits wenige Monate nach dem Launch wurden zweistellige Millionenzahlen erreicht. Branchenbeobachter sehen darin einen der stärksten Konsolenstarts der Firmengeschichte.

Gleichzeitig profitiert Nintendo von einem entscheidenden Vorteil: Die Switch 2 bleibt dem erfolgreichen Hybrid-Konzept treu und bietet gleichzeitig ausreichend technische Verbesserungen, um moderne Spieleumsetzungen zu ermöglichen. Die vollständige Abwärtskompatibilität vieler bestehender Titel erleichtert zudem den Umstieg für Besitzer der ersten Switch.

Quelle: Nintendo