KI-Boom und Börsen-Erfolg stärken Chinas Speicherhersteller

Der globale Markt für Speicherchips befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Während Samsung, SK Hynix und Micron den DRAM- und NAND-Markt jahrzehntelang dominierten, gewinnen Chinas Speicherhersteller CXMT und YMTC rasant an Einfluss. Angetrieben wird dieser Aufstieg vor allem vom anhaltenden KI-Boom, der die Nachfrage nach Speicherchips auf Rekordniveau hält – und den chinesischen Unternehmen erstmals eine spürbare Preismacht verschafft.

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Lange galten DRAM- und NAND-Speicher als klassische Massenware, deren Preise hauptsächlich durch Überkapazitäten bestimmt wurden. Mit dem explosionsartigen Wachstum von KI-Rechenzentren hat sich das Bild jedoch grundlegend verändert.

Moderne KI-Server benötigen enorme Mengen an DRAM und Flash-Speicher. Entsprechend kämpfen Cloud-Anbieter und Hyperscaler weltweit um verfügbare Kapazitäten. Laut einer Analyse von Reuters profitieren davon insbesondere CXMT (ChangXin Memory Technologies) und YMTC (Yangtze Memory Technologies), die inzwischen deutlich selbstbewusster auftreten und gegenüber ihren Kunden höhere Preise durchsetzen können. Selbst große chinesische Technologiekonzerne sollen inzwischen nur noch begrenzten Verhandlungsspielraum haben.

Reuters berichtet zudem, dass CXMT milliardenschwere Liefervereinbarungen mit den chinesischen Technologiekonzernen ByteDance und Tencent abgeschlossen haben soll – ein deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung des Unternehmens innerhalb der chinesischen KI-Industrie.

Wie groß das Vertrauen der Investoren inzwischen ist, zeigte der spektakuläre Börsengang von CXMT. Der chinesische DRAM-Hersteller sammelte beim IPO Anfang dieser Woche rund 8,6 Milliarden US-Dollar ein – die größte Börsennotierung Asiens in diesem Jahr. Noch beeindruckender verlief der erste Handelstag: Die Aktie schoss um rund 466 Prozent nach oben und machte CXMT zeitweise zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen auf dem chinesischen Festland.

Der erfolgreiche Börsengang unterstreicht die enorme Unterstützung, die strategisch wichtige Halbleiterunternehmen derzeit in China genießen. Bereits seit Jahren investieren staatliche Fonds sowie regionale Regierungen Milliardenbeträge in den Ausbau einer eigenständigen Halbleiterindustrie.

Während YMTC vor allem bei NAND-Flash mit seiner Xtacking-Technologie international Aufmerksamkeit erregt hat, wächst CXMT im DRAM-Segment mit hoher Geschwindigkeit. Nach aktuellen Schätzungen ist CXMT inzwischen bereits der viertgrößte DRAM-Hersteller der Welt. Das Unternehmen baut seine Produktionskapazitäten kontinuierlich aus und dürfte seinen globalen Marktanteil in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Allerdings bestehen weiterhin technologische Herausforderungen. Aufgrund der US-Exportbeschränkungen hat China nur eingeschränkten Zugang zu modernsten Lithographiesystemen und anderen Schlüsseltechnologien. Deshalb müssen Unternehmen wie CXMT verstärkt auf chinesische Ausrüster und eigene Entwicklungen setzen.

Der rasante Aufstieg bleibt in den USA nicht unbeachtet. Zwar konnte YMTC SSDs zwar bereits in Lenovo-Laptops platzieren, steht aber bereits auf der schwarzen Liste des US-Handelsministeriums und unterliegt daher bestimmten Exportbeschränkungen. Nun diskutieren amerikanische Politiker und Behörden auch mögliche Sanktionen gegen CXMT. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken sowie die Sorge, dass Chinas Speicherindustrie durch staatliche Unterstützung zu einem ernsthaften Konkurrenten westlicher Hersteller werden könnte. Auch Micron drängt wohl auf strengere Exportkontrollen für Halbleiterfertigungsanlagen, um den technologischen Vorsprung westlicher Unternehmen zu sichern.

Für den globalen Speichersektor könnte die Entwicklung weitreichende Folgen haben. Einerseits sorgt der KI-Boom weiterhin für hohe Nachfrage und steigende Preise. Andererseits entsteht mit CXMT und YMTC eine neue Konkurrenz, die langfristig Marktanteile von Samsung, SK Hynix und Micron übernehmen könnte. Sollten die chinesischen Hersteller ihre Kapazitäten wie geplant weiter ausbauen und gleichzeitig ihre technologische Lücke schließen, dürfte sich das Kräfteverhältnis auf dem DRAM- und NAND-Markt in den kommenden Jahren deutlich verschieben.

Quelle: Reuters