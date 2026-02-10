Epic Games läutet den Winter Sale 2026 ein

Epic Games hat in seinem Store den Winter Sale 2026 eingeläutet. In dessen Rahmen sind natürlich hunderte von Spielen mit Rabatten zu haben. Mit dabei sind sowohl Indie-Titel als auch AAA-Blockbuster jeglicher Couleur, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die Aktion läuft bereits und wird bis 23. Februar 2026 aktiv sein. Wer also Interesse an etwas Zerstreuung hat, kann sich ja einmal bei den Deals umsehen.

Auch der Epic Games Store selbst verweist auf einige Titel, die am Winter Sale 2026 teilnehmen. Etwa ist Ubisofts „Assassin’s Creed Shadows“ für nur 34,99 Euro erhältlich. Der PlayStation-Hit „God of War Ragnarök“ hingegen wechselt für nur noch 40,19 Euro den Besitzer. Auch das grafisch beeindruckende „Black Myth: Wukong“ ist temporär im Preis gesenkt worden. Das Spiel kann derzeit für 44,99 Euro ergattert werden. Und auch das martialische „Stellar Blade“ will bei den Angeboten punkten. Es kostet 55,99 Euro.

Wer nach niedrigeren Preisen sucht, wird z. B. beim Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“ alias „GTA V“ fündig. Dieser Titel kostet im Epic Games Store derzeit nur 14,99 Euro. Es kann sich natürlich lohnen, weiter zu stöbern, denn wir nennen hier nur einige Auszüge aus den Deals – viel Spaß!

