AMD Ryzen 7 7700X3D: Es wird handfester

AMD hat sich aktuell auf günstige und technisch abgespeckte Neuauflagen geradezu spezialisiert, um in der Speicherkrise handlungsfähig zu bleiben. Neben der Radeon RX 9070 GRE im Bereich der Grafikkarten klopft mit dem AMD Ryzen 7 7700X3D nun auch noch eine CPU an. Der zuletzt genannte Chip soll offenbar den Ryzen 7 7800X3D ablösen. Das wäre dann ein ähnliches Szenario wie schon beim Ryzen 5 7600X3D, welcher Ende 2025 durch den schwächeren Ryzen 5 7500X3D abgelöst worden ist.

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Beide Chips stammen natürlich nicht aus der aktuellen Generation. So hat der AMD Ryzen 7 7800X3D mit dem beliebten Ryzen 7 9800 X3D längst einen legitimen Nachfolger erhalten. Nun denn, der angebliche AMD Ryzen 7 7700X3D soll auf 120 Watt Verlustleistung (TDP) kommen und mit acht Kernen für 16 Threads operieren. Die Gerüchteküche sagt dem Chip 96 MByte L3-Cache und 4 GHz Takt nach. Im Boost-Modus sollen es dann bis zu 4,5 GHz für einzelne Kerne sein.

Wegen der deutlich gesenkten Taktraten würde der AMD Ryzen 7 7700X3D abseits des Gamings dem Geschwistermodell AMD Ryzen 7 7700X deutlich unterlegen sein. Denn jener taktet mit 4,5 GHz bzw. 5 GHz im Boost-Modus. Zu bedenken ist aber, dass es sich hier immer noch um Gerüchte handelt, welche auch falsch liegen könnten.

AMD selbst schweigt und genießt noch. Denkbar wäre eine Ankündigung des AMD Ryzen 7 7700X3D z. B. auf der Computex 2026 im Juni. Da sich kürzlich auch in CPU-Z Hinweise auf den Prozessor gefunden haben, dürfte sich wohl bald etwas ergeben.

Quelle: chi11eddog (X)