Poco X7: Neue Smartphone-Reihe startet ab 249,90 Euro in Deutschland

Poco, eine Marke von Xiaomi, biringt in Deutschland zwei neue Smartphones auf den Markt: die Poco X7 und Poco X7 Pro. Letzteres erscheint zudem auch noch als spezielle Iron Man Edition, passend zum Superhelden von Marvel. Beide Pro-Varianten verwenden als Betriebssystem Android 15 mit dem Überzug HyperOS 2. Das höherwertige der Phones ist dabei natürlich das Poco X7 Pro, welches größtenteils auf dem in China erhältlichen Redmi Turbo 4 basiert.

So nutzt das Poco X7 Pro den MediaTek Dimensity 8400 als Chip. Auch an Bord ist ein AMOLED-Display mit 6,67 Zoll Diagonale FHD+ als Auflösung, 120 Hz als Bildwiederholrate und bis zu 3.200 nits Helligkeit. Für den Akku nennt Poco 6.500 mAh. Er kann mit 90 Watt via USB-C aufgeladen werden. Obendrein ist das Smartphone nach IP68 geschützt gegen Staub und Wasser. Für die Selfie-Kamera sind 20 Megapixel drin. An der Rückseite sitzt die Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln.

Das Poco X7 Pro verfügt über die notwendigen Schnittstellen, darunter auch NFC, und kommt in den Farben Green, Black und Yellow auf den Markt. Es gibt unterschiedliche Ausstattungsvarianten mit bis zu 12 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz.

Das Poco X7 setzt auf ein identisches Display, aber nur den MediaTek Dimensity 7300. Für den Akku sind hier 5.110 mAh mit 45-Watt-Aufladung genannt. Die Selfie-Cam verbleibt bei 20 MP, die rückseitige Kamera wird auf 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel abgeändert. Bedauerlicherweise steckt das Poco X7 noch bei der ersten Generation von HyperOS fest, immerhin aber auch hier basierend auf Android 15. Auch dieses Smartphone ist nach IP68 geschützt vor Staub und Wasser.

Die Iron Man Edition des Poco X7 Pro nutzt eine speziell gestaltete Rückseite und Verpackung, ist technisch aber zum Standardmodell identisch.

Preise und Verfügbarkeit

Poco X7 Pro 12 GB + 512 GB – 429,90 Euro (UVP)

Poco X7 Pro 8 GB + 256 GB – 369,90 Euro (UVP)

Poco X7 12 GB + 512 GB – 349,90 Euro (UVP)

Poco X7 8 GB + 256 GB – 299,90 Euro (UVP)

Poco X7 Pro – Iron Man Edition 12 GB + 512 GB – 449,99 Euro (UVP)

Early Bird Aktion

Zum Marktstart gibt es vom 9. Januar bis einschließlich 16. Januar 2025 Early-Bird-Angebote auf Mi.com mit jeweils 50 Euro Rabatt:

Poco X7 Pro (12 GB + 512 GB) für 379,90 Euro

Poco X7 Pro (8 GB + 256 GB) für 319,90 Euro

Poco X7 Pro – Iron Man Edition (12 GB + 512 GB) für 399,90 Euro

Poco X7 (12 GB + 512 GB) für 299,90 Euro

Poco X7 (8 GB + 256 GB) für 249,90 Euro

Quelle: Poco