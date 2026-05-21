Epic Games Store: Ab sofort sind Tomb Raider I-III Remastered und Down in Bermuda gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Titel gratis. Erneut handelt es sich um zwei Überraschungsspiele, welche der Anbieter vorher geheimgehalten hatte. Geworden sind es in dieser Woche einerseits das Indie-Game „Down in Bermuda“ und andererseits die Sammlung „Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“. Da gibt es also auch für Nostalgiker einiges mitzunehmen.

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„Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft“ enthält die drei ersten Spiele mit der feschen Archäologin, namentlich „Tomb Raider I + Unfinished Business“, „Tomb Raider II + Golden Mask“ und schließlich „Tomb Raider III + The Lost Artifact“. Die Remaster enthalten auch 10 neue, freischaltbare Outfits, einen Challenge- und Foto-Modus sowie neue Komfortfunktionen. Die drei Klassiker, die Lara Croft auf dem Höhepunkt zeigen, sind damit uneingeschränkt auf modernen PCs lauffähig.

Dazu gesellt sich auch noch „Down in Bermuda“. Der Titel dreht sich um einen Piloten, der für Jahrzehnte im berühmt-berüchtigten Bermuda-Dreieck festsitzt und nach seinem Weg heimwärts sucht.

Genres. In diesem Spiel geht es vor allem darum, verschiedene Rätsel zu lösen.

Quelle: Epic Games Store