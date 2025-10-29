GOG.com startet den großen Autumn Sale 2025

Bei GOG.com hat der Autumn Sale 2025 begonnen. Die herbstlichen Angebote verheißen DRM-freie Spiele, die ganz ohne einen Client genutzt werden können. Das ist also ein klarer Vorteil gegenüber konkurrierenden Plattformen wie dem Epic Games Store oder Steam. Hinter GOG.com steckt das polnische Unternehmen CD Projekt. Kein Wunder also, dass natürlich auch „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ mal wieder im Angebot ist – für nur 10 Euro.

Auch „Cyberpunk 2077“ kann vergünstigt erworben werden, für 39,99 Euro in der Ultimate Edition mit der umfangreichen Erweiterung „Phantom Liberty. Obendrein sind beispielsweise auch Titel wie „Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition“ für 8,00 Euro, „Kingdom Come: Deliverance 2“ für 41,99 Euro oder „Vampire: The Masquerade – Bloodlines“ für nur 9,19 Euro zu haben.

GOG.com ist aber auch für seine zahlreichen Retro-Spiele aus den 1980er- und 1990er-Jahren bekannt. Alle drei Teile der Adventure-Reihe „The Legend of Kyrandia“ gibt es beispielsweise für je 1,39 Euro. Auch die Spiele der Reihe „King’s Quest“, zum Beispiel die Teile 4, 5 und 6 im Bundle für 4,49 Euro, sind in den Deals enthalten. Alternativ kann man sich selbst etwa auch eine Freude mit „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ machen – zum Preis von 2,09 Euro.

Wir wünschen jedenfalls allen Lesern viel Spaß beim Stöbern im Autumn Sale 2025 bei GOG.com!

Quelle: GOG.com