Epic Games Store: Ab sofort ist „Electrician Simulator“ gratis

Im Epic Games Store ist ab sofort wieder ein neues Spiel kostenlos. So löst in dieser Woche der „Electrician Simulator“ die Gratis-Games aus der letzten Woche ab. Wie der Name es schon sagt, so werdet ihr in diesem Spiel zu einem Elektriker. Das Ziel ist einfach: Man soll alle Geheimnisse eines professionellen Elektrikers erlernen und am Ende zum besten Handwerker der Stadt werden.

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Dabei fängt es damit an, Glühbirnen hereinzudrehen und Steckdosen einzubauen, führt aber auch zur Reparatur defekter Geräte und der Verlegung von Stromkabeln. Im Spielverlauf trifft man unterschiedlichste Kunden mit verschiedenen Problemen, für die man die korrekte Ausrüstung dabei haben sollte – oder das Improvisieren erlernen muss. In der heimischen Garage kann man sich dann jedoch in eigenen Reparaturen üben.

Zusätzlich gibt es für den Titel „World of Warships“ noch das „Epische Tachibana-Jubiläumspaket“ kostenlos. Dieses beinhaltet:

Tachibana | Japanischer Stufe-II-Premiumzerstörer samt Liegeplatz im Hafen

5 permanente Tarnungen „Epic“

Wer mit diesen Inhalten nichts anfangen kann: Ab dem nächsten Donnerstag um 17 Uhr gibt es wieder frische Gratis-Titel im Epic Games Store. Da muss man also lediglich etwas Geduld mitbringen.

Quelle: Epic Games Store