Steam Spring Sale 2026: Die Frühlingsrabatte starten

Steam hat mit seinem Spring Sale 2026 begonnen. Wie gewohnt, sind im Rahmen der umfassenden Rabattaktion tausende Spiele vergünstigt zu haben. Angebote gibt es auf der Plattform von Valve zwar regelmäßig, die saisonalen Sales zählen aber zu den umfassenden Aktionen, die sich quer durch alle Genres ziehen. Das trifft dann auch auf die frisch gestarteten Frühlingsrabatte zu.

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Der Steam Spring Sale 2025 läuft bis einschließlich 26. März 2026 um 19 Uhr. Ab jenem Stichtag bzw. der genannten Uhrzeit ist dann also wieder Schluss. Auch wenn tausende Games preislich reduziert worden sind, lohnen Vergleiche und Blicke auf den historischen Preisverlauf. Denn ab und an kommt es dann doch vor, dass Konkurrenzplattformen wie der Epic Games Store oder GOG.com über eigene Deals günstiger sind bzw. waren. Dann entpuppt sich das ein oder andere vermeintlich attraktive Angebot als Milchmädchenrechnung.

Unter den Angeboten sind diverse ältere und neuere Titel wie z. B. „Resident Evil 3“ im Remake für nur 3,99 Euro, „Red Dead Redemption 2“ für 14,99 Euro oder das narrative und von der Kritik geiferte Adventure „Dispatch“ für 23,19 Euro.

Stöbern können interessierte PC-Spieler direkt auf der Hauptseite von Steam – wir wünschen viel Erfolg bei der Schnäppchenjagd!

Quelle: Steam