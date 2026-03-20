Intel plant offenbar Preiserhöhung für Core Ultra CPUs

Intel bereitet Berichten zufolge eine Preisanpassung für seine Consumer-Prozessoren vor. Branchenquellen sprechen von einer Erhöhung um rund 10 Prozent innerhalb der Core Ultra Familie. Der Halbleiterhersteller soll diese Maßnahme bereits an wichtige OEM-Partner kommuniziert haben und dürfte ein breites Produktspektrum betreffen – von Desktop-CPUs über mobile Prozessoren bis hin zu Komplettsystemen auf Intel-Basis.

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Da Prozessoren einen wesentlichen Anteil an den Gesamtkosten eines Systems ausmachen, wird die Anpassung voraussichtlich nicht isoliert bleiben. Vielmehr dürfte sie sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette bemerkbar machen und somit Einfluss auf die Preisgestaltung im gesamten PC-Markt nehmen.

Der Zeitpunkt der möglichen Preiserhöhung fällt in eine Phase anhaltender Kostendynamik im Hardware-Sektor. Bereits in den vergangenen Monaten sind die Preise für Arbeitsspeicher und Massenspeicher deutlich gestiegen. Haupttreiber hierfür ist die starke Nachfrage aus dem Rechenzentrums- und KI-Umfeld, die das Angebot für den Consumer-Bereich verknappt.

Auch im GPU-Segment bleibt die Lage angespannt. Grafikkarten liegen weiterhin über den ursprünglich erwarteten Preisniveaus, was unter anderem auf Engpässe bei GDDR-Speicher zurückzuführen ist. Sollte sich die Preiserhöhung bei CPUs bestätigen, wären damit nahezu alle zentralen PC-Komponenten gleichzeitig von Preissteigerungen betroffen.

Für OEM-Hersteller verschärft sich dadurch der Druck auf die Margen, insbesondere im hart umkämpften Einstiegs- und Mainstream-Segment. Um die Profitabilität zu sichern, ist davon auszugehen, dass Anbieter ihre Produktstrategien anpassen. Ein klarer Trend zeichnet sich bereits ab: Systeme mit höherer Marge rücken stärker in den Fokus. Dazu zählen insbesondere KI-fähige PCs sowie Premium-Konfigurationen. Diese bieten Herstellern mehr Spielraum, steigende Komponentenpreise zu kompensieren, ohne die Gewinnspanne signifikant zu beeinträchtigen.

In der Folge könnte sich die Preisspreizung im Markt weiter verstärken. Budget-Systeme bleiben zwar relevant, könnten jedoch relativ stärker im Preis steigen, während High-End-Geräte gezielter positioniert werden, um ihre Wertigkeit zu rechtfertigen. Auch im Do-it-yourself-Segment dürften die Effekte spürbar werden. Enthusiasten und Selbstbauer, die Einzelkomponenten über den Retail-Kanal beziehen, könnten in naher Zukunft steigende CPU-Preise beobachten. Wie stark diese ausfallen, hängt maßgeblich davon ab, welcher Anteil der Preiserhöhung entlang der Lieferkette weitergegeben wird. Angesichts der parallelen Kostensteigerungen bei GPUs, RAM und Speicherlösungen ist jedoch davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Mehrkosten beim Endkunden ankommt.

Die mögliche Preisanpassung ist nicht isoliert zu betrachten, sondern Teil eines größeren strukturellen Wandels. Die zunehmende Bedeutung von KI-Workloads und Enterprise-Infrastruktur verschiebt die Nachfrage und beeinflusst die Verfügbarkeit zentraler Komponenten. Sollte sich die Erhöhung bestätigen, wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung dauerhaft höherer Hardwarepreise im Consumer-Segment. Für Käufer bedeutet das mittelfristig steigende Einstiegskosten, während Hersteller gezwungen sind, ihre Portfolios stärker auf margenstarke und zukunftsorientierte Produktkategorien auszurichten. Anfang des Monats haben Marktforscher bereits das Ende günstiger Einsteiger-PCs vorausgesagt.

Quelle: ET News (Korea)