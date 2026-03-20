Neuer Anlauf: Amazon plant angeblich ein neues Smartphone

Amazon hat vor über einer Dekade mit dem Fire Phone versucht, auch im Smartphone-Segment Fuß zu fassen. Das Ganze mündete in dem wohl größten Hardware-Flop der Unternehmensgeschichte. Doch laut aktuellen Medienberichten soll Amazon einen neuen Anlauf planen. Intern soll das neue Modell unter dem Codenamen „Transformer“ laufen. Ziel ist es wohl, Kunden eine neue Option zu geben, um das Smart-Home effizient über die digitale Assistentin Alexa zu steuern.

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In welcher Preisklasse das kommende Smartphone von Amazon unterwegs sein könnte und wann es möglicherweise erscheint, ist offen. So soll es derzeit noch denkbar sein, dass Amazon sich während der Projektphase doch wieder von dem Gedanken an ein neues Smartphone verabschiedet. Ein Kernelement sollen aber definitiv Einkäufe über Amazons Shop werden. Zudem will man KI zu einem zentralen Bestandteil des Nutzererlebnisses machen.



Auch Alexa+, die neue KI-Version von Alexa, könnte da sicherlich eine erhebliche Rolle spielen und durch ein Smartphone im Alltag von noch mehr Menschen einen Platz finden. Innerhalb von Amazons Devices-Abteilung soll jedenfalls ein Team namens ZeroOne an dem Smartphone werkeln. Die Entwicklung soll dabei noch laufen, sodass der Hersteller auch noch keine festen Partner im Bereich Mobilfunk gesucht hat.

Amazon selbst schweigt natürlich zu den Gerüchten. Ob also wirklich in absehbarer Zeit ein neues Smartphone des Online-Riesen erscheinen könnte, bleibt abzuwarten.

Quelle: Reuters