Dreame: Saugroboter-Spezialist plant sein erstes Smartphone

Dreame ist in Deutschland vor allem für seine Smart-Home-Produkte bekannt. Dazu zählen vor allem Saug- und Wischroboter, aber auch akkubetriebene Handstaubsauger. Allerdings hat der Anbieter aus China auch schon den Einstieg in den Markt für E-Autos geplant – sogar mit einer Fabrik in Deutschland. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu einer weiteren für den Hersteller neuen Produktkategorie. Denn Dreame hat auch sein erstes Smartphone in der Mache.

Offenbar soll das offiziell noch namenlose Gerät auch in Europa erscheinen, denn es ist in der europäischen Datenbank EPREL aufgeführt – als Modell W5110. Die bisher bekannten Spezifikationen deuten auf ein Mittelklasse-Smartphone hin. Etwa soll das mobile Endgerät einen Akku mit 4.850 mAh nutzen, der sich mit 33 Watt aufladen lassen wird. Die Hauptkamera soll 108 (Weitwinkel) + 2 (Makro) + 2 (Tiefensensor) Megapixel bieten. Vorne soll eine Selfie-Cam mit 50 Megapixeln sitzen.

Das Dreame-Smartphone soll auch über einen AMOLED-Bildschirm mit 6,67 Zoll Diagonale und integriertem Fingerabdruckscanner verfügen. Bekannt ist auch, dass das Smartphone nach IP64 geschützt vor Staub und Wasser sein wird und als Schnittstellen unter anderem 5G, NFC und einen Port für 3,5-mm-Audio an Bord haben wird. Vielleicht teilt Dreame ja bereits auf der CES 2026 weitere Informationen mit uns?

Quelle: GSM Arena