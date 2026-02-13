PC Game Pass: Droht der Spiele-Flatrate bald das Aus?

Microsoft hat die Preise für seine Spiele-Flatrate Game Pass im letzten Jahr drastisch erhöht. Jetzt soll die nächste Anpassung an den Abos nahen. Denn es steht im Raum, dass die Redmonder den PC Game Pass in seiner aktuellen Form abschaffen möchten. Stattdessen soll jenes Abo mit dem aktuellen Xbox Game Pass Premium zu einem Tarif verschmelzen. Wie die genauen Konditionen aussehen könnten und wann dieser Wechsel sich vollziehen könnte, ist aber noch offen.

Anzeige

Denn die beiden Abos sind doch recht unterschiedlich gestaltet. So bietet der PC Game Pass auch Zugriff auf EA Play und enthält First-Party-Spiele von Microsoft und allen Studios des Unternehmens ab dem Launchtag. 14,99 Euro kostet dieses Abo derzeit im Monat. Anders der Xbox Game Pass Premium. Diese Option bietet weder EA Play noch Day-One-Titel. Deswegen ist auch offen, wie ein neuer, kombinierter Tarif genau aussehen könnte. Denkbar ist, dass sich für PC-Spieler die Konditionen eher verschlechtern.

Microsoft will die Anpassungen aber mutmaßlich weder als Preiserhöhung noch als Verschlechterung des Angebots verstanden wissen, sondern als Vereinfachung. Im Übrigen kostet der Xbox Game Pass Premium nur 12,99 Euro im Monat. Insofern wird auch die Preisgestaltung spannend. Das Unternehmen selbst schweigt zu diesen Gerüchten allerdings noch. Wir müssen also noch abwarten, um herauszufinden, ob etwas dran ist.

Quelle: The Verge