AMD Ryzen 8000G: Neue Leaks zu den kommenden Prozessoren

AMD plant mit den Ryzen 8000G für den Sockel AM5 neue Desktop-Prozessoren. Inzwischen gibt es neue Leaks, welche den APUs bis zu 2,5-mal mehr Leistung in Spielen bescheinigen, als noch den Ryzen 5000G. Die neuen Chips gehören zur Serie “Phoenix” und sollen CPU-Kerne auf Basis der Architektur Zen 4 sowie integrierte Grafikkerne auf Basis der Architektur RDNA 3 verwenden. Offenbar plant AMD sowohl Standard- als auch Pro-Versionen der Chips.

Als Flaggschiff soll der AMD Ryzen 7 8700G mit acht Kernen, 16 Threads und bis zu 4,2 GHz Basis- bzw. bis zu 5,1 GHz Boost-Takt dienen. Dann wäre da etwa auch noch der Ryzen 5 8600G mit sechs Kernen, 12 Threads und bis zu 4,35 GHz Basis- bzw. 5 GHz Boost-Takt. Es folgen noch der Ryzen 5 8500G mit sechs Kernen, 12 Threads und der Ryzen 3 8300G mit vier Kernen und acht Threads. Der 8500G soll mit bis zu 3,55 GHz im Basis- und 5 GHz im Boost-Modus takten. Für den 8300G seien es angeblich jeweils 3,45 bzw. 4,9 GHz. Den beiden zuletzt genannten Chips sollen aber die höherwertigen iGPUs fehlen. Stattdessen wird hier wohl eine Radeon 740M mit vier Compute-Units unterstützen.

Alle neuen AMD Ryzen 8000G sollen wohl am 31. Januar 2024 angekündigt werden. Verfügbar wären sie dann ab dem 11. Februar 2024, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt. Die erwähnte 2,5-fache Leistung wird aber wohl nur in Ausnahmefällen erreicht, in der Regel kann man eher von der zweifachen Performance ausgehen.

Generell werden die AMD Ryzen 8000G für Einstiegs- bis Mittelklasse-Gaming und den Allround-Einsatz gedacht sein. Leider liegen zu den potenziellen Verkaufspreisen noch keinerlei Angaben vor.

Quelle: Sakhtafzarmag