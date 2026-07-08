GeForce RTX 50 Super offenbar wieder im Rennen

Nachdem es zuletzt so aussah, als hätte Nvidia die GeForce RTX 50 Super Grafikkarten gestrichen oder auf unbestimmte Zeit verschoben, gibt es nun neue Hinweise auf diese Serie. Ausgerechnet der Netzteilhersteller Seasonic könnte die Existenz der Modelle unbeabsichtigt bestätigt haben: Im Online-PSU-Rechner des Unternehmens sind erstmals mehrere RTX 50 Super GPUs aufgetaucht.

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Den Einträgen im Seasonic-Netzteilrechner zufolge plant Nvidia zunächst drei Super-Varianten seiner aktuellen Blackwell-Grafikkarten: GeForce RTX 5080 Super, GeForce RTX 5070 Ti Super und GeForce RTX 5070 Super. Eine etwaige GeForce RTX 5060 Super wird hingegen bislang nicht aufgeführt.

Zwar handelt es sich dabei keineswegs um eine offizielle Ankündigung von Nvidia, dennoch gelten derartige Datenbanken häufig als zuverlässige Quelle, da Hardwarehersteller ihre Produkte frühzeitig auf kommende Komponenten vorbereiten müssen.

Besonders interessant sind die im PSU-Rechner hinterlegten TGP-Werte (Total Graphics Power). Diese fallen gegenüber den bisherigen RTX 50 Modellen deutlich höher aus. Demnach kommt die GeForce RTX 5080 Super auf 415 Watt TGP, während die ’normale‘ RTX 5080 mit 360 Watt TGP auskommt. Die GeForce RTX 5070 Ti Super wird hingegen mit 350 statt 300 Watt gelistet, während die GeForce RTX 5070 Super mit 275 statt 250 Watt angegeben wird.

Vor allem bei der RTX 5080 Super und RTX 5070 Ti Super wäre der Anstieg der Leistungsaufnahme um 25 bis 55 Watt deutlich größer als bei der vorherigen Super-Generation. Zum Vergleich: Beim Wechsel von der GeForce RTX 4080, RTX 4070 Ti und RTX 4070 auf deren jeweilige Super-Varianten erhöhte sich die Leistungsaufnahme lediglich um rund 15 bis 20 Watt.

Offizielle Spezifikationen liegen derzeit zwar nicht vor, allerdings dürfte Nvidia auch bei der RTX 50 Super Serie dem bekannten Konzept folgen. Frühere Super-Modelle boten in der Regel mehr CUDA-Kerne, zusätzliche RT- und Tensor-Kerne, schnelleren Grafikspeicher sowie teilweise höhere Taktraten. Diese Verbesserungen würden auch die deutlich höhere Leistungsaufnahme erklären. Um zusätzliche Recheneinheiten und schnelleren Speicher ohne größere Einbußen bei den Taktraten betreiben zu können, ist ein höheres Power-Limit nahezu unvermeidlich.

Die neuen Hinweise kommen einerseits überraschend, nachdem die Gerüchteküche zu Beginn dieses Jahres nicht mehr mit den GeForce RTX 50 Super gerechnet hatte. Allerdings wurde vor rund einem Monat berichtet, dass die GeForce RTX 50 Super angeblich zur CES 2027 kommen würden. Zu den bislang gehandelten Modellen gehören GeForce RTX 5060 Super bzw. RTX 5060 12GB mit 12 GByte GDDR7, GeForce RTX 5070 Super mit 18 GByte GDDR7, GeForce RTX 5070 Ti Super mit 24 GByte GDDR7 und GeForce RTX 5080 Super mit 24 GByte GDDR7. Sollten sich diese Spezifikationen bestätigen, würden alle Modelle rund 50 Prozent mehr Grafikspeicher erhalten als ihre aktuellen Pendants.

Eine Einführung Anfang 2027 lässt aber nicht mehr viel Zeit bis zur GeForce RTX 60 Serie, die für Ende 2027 erwartet wird. Deshalb gingen viele Beobachter davon aus, dass zwischen beiden Generationen kein Platz mehr für eine Super-Auffrischung bleiben würde. Die Seasonic-Listungen sprechen nun jedoch für das Gegenteil. Ob es sich tatsächlich um finale Produkte handelt oder lediglich um Platzhalter für mögliche Konfigurationen, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen.

Wann Nvidia die GeForce RTX 50 Super Grafikkarten offiziell vorstellr, bleibt weiterhin offen. Die Einträge in Seasonics PSU-Rechner verraten keinen Veröffentlichungstermin. Sie deuten jedoch darauf hin, dass zumindest drei Super-Modelle intern bereits berücksichtigt werden – ein Indiz dafür, dass die RTX 50 Super Serie möglicherweise doch noch nicht vom Tisch ist.

Quelle: Seasonic Netzteil-Rechner