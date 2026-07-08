Valve veröffentlicht Windows-Treiber für Steam Machine

Valve hat offizielle Windows-11-Treiber für seine neue Steam Machine veröffentlicht. Obwohl der kompakte Gaming-PC standardmäßig mit SteamOS ausgeliefert wird, ermöglicht das Unternehmen damit erstmals die Installation von Microsofts Betriebssystem mit vollständiger Hardware-Unterstützung. Gleichzeitig macht Valve jedoch deutlich, dass eine wichtige Funktion derzeit noch fehlt: Dual-Boot mit SteamOS wird aktuell nicht unterstützt.

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Auf seiner Support-Webseite stellt Valve sämtliche benötigten Treiber für Windows 11 bereit. Dazu gehören unter anderem Treiber für den Chipsatz, die Grafik, WLAN, Bluetooth, Audio sowie weitere Hardware-Komponenten der Steam Machine. Damit können Nutzer Windows 11 auf dem System installieren, ohne auf inoffizielle Treiber oder Community-Lösungen angewiesen zu sein. Die Installation erfolgt allerdings auf eigene Verantwortung. Valve weist darauf hin, dass das Unternehmen lediglich die erforderlichen Treiber bereitstellt und keinen Support für Windows selbst anbietet.

Wer Windows installieren möchte, muss aktuell allerdings auf SteamOS verzichten. Wie Valve auf der Support-Seite ausdrücklich erklärt, wird Dual-Boot mit SteamOS derzeit noch nicht unterstützt. Eine parallele Installation beider Betriebssysteme ist somit momentan nicht möglich. Laut Valve soll die Dual-Boot-Funktion jedoch mit einer zukünftigen Version von SteamOS nachgereicht werden. Einen konkreten Termin für die Einführung nennt das Unternehmen bislang nicht.

Mit der Veröffentlichung der Windows-Treiber erweitert Valve die Einsatzmöglichkeiten der Steam Machine deutlich. Neben den ebenfalls erlaubten SSD- und RAM-Upgrades können Nutzer das System künftig auch als klassischen Windows-Gaming-PC verwenden und erhalten damit Zugriff auf Anwendungen oder Spiele, die unter SteamOS beziehungsweise Linux nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Dazu zählen beispielsweise einige Multiplayer-Titel mit Anti-Cheat-Systemen oder Software außerhalb des Steam-Ökosystems. Wer sich für Windows entscheidet, muss derzeit allerdings vollständig auf das Betriebssystem wechseln.

Die Bereitstellung der Windows-Treiber bedeutet jedoch nicht, dass Valve seinen Fokus von SteamOS abwendet. Die Steam Machine wurde von Beginn an für das Linux-basierte Betriebssystem entwickelt, das speziell für Gaming optimiert wurde und mithilfe der Proton-Kompatibilitätsschicht den Großteil der Windows-Spiele ohne Microsoft-Betriebssystem ausführen kann.

Mit den offiziellen Windows-Treibern bietet Valve den Käufern dennoch mehr Wahlfreiheit. Während SteamOS weiterhin die primäre Plattform bleibt, erhalten Nutzer nun die Möglichkeit, Windows 11 zu installieren – auch wenn sie sich bis zur Einführung der angekündigten Dual-Boot-Unterstützung zunächst für eines der beiden Betriebssysteme entscheiden müssen.

Quelle: Steam Support