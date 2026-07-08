Nintendo verkauft erste Switch-Generation bald nicht mehr

Nintendo verabschiedet sich in Europa von der ersten Switch-Generation. Das Unternehmen hat angekündigt, den offiziellen Verkauf der ursprünglichen Nintendo Switch-Familie innerhalb der Europäischen Union ab Februar 2027 einzustellen. Betroffen sind sämtliche Modelle der ersten Generation, darunter die Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch OLED.

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Für Verbraucher bedeutet das allerdings nicht, dass die Konsolen ab diesem Zeitpunkt sofort aus den Regalen verschwinden. Händler dürfen ihre bestehenden Lagerbestände weiterhin verkaufen, bis diese aufgebraucht sind.

Hinter der Entscheidung stehen neue EU-Vorschriften für tragbare Elektrogeräte. Künftig müssen Hersteller sicherstellen, dass Akkus ohne Spezialwerkzeug vom Nutzer selbst ausgetauscht werden können. Ziel der neuen Regelung ist es, die Reparierbarkeit elektronischer Geräte zu verbessern, ihre Lebensdauer zu verlängern und gleichzeitig Elektroschrott zu reduzieren. Dementsprechend hatte Nintendo eine neue Version der Switch 2 mit austauschbarem Akku vor rund einem Monat bereits bestätigt.

Da die ursprüngliche Switch-Hardware bereits 2017 auf den Markt kam und nicht für einen einfachen Akkuwechsel konzipiert wurde, verzichtet Nintendo offenbar auf eine technische Überarbeitung der mittlerweile fast zehn Jahre alten Plattform. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf neuere Produkte, die künftig an die europäischen Vorgaben angepasst werden.

Die Änderungen betreffen nicht nur die Konsolen selbst. Nintendo kündigte außerdem an, dass mehrere batteriebetriebene Zubehörprodukte keine überarbeiteten Versionen mit leicht austauschbaren Akkus erhalten werden. Dazu gehören der Nintendo Switch Pro Controller, der kabellose NES-Controller, der kabellose SNES-Controller und das Pokémon GO Plus+ Fanggerät für das gleichnamige Mobil-Spiel. Auch diese Produkte werden ab Februar 2027 nicht mehr über den offiziellen europäischen Nintendo Store verkauft.

Wie bei den Konsolen endet zunächst lediglich die offizielle Distribution durch Nintendo. Einzelhändler können vorhandene Lagerbestände weiterhin anbieten, sodass Käufer voraussichtlich noch einige Zeit nach Februar 2027 auf die Produkte zugreifen können. Wann die Geräte endgültig aus dem Handel verschwinden, hängt daher von den jeweiligen Restbeständen ab.

Die Entscheidung markiert das Ende der ersten Switch-Generation innerhalb der Europäischen Union. Fast zehn Jahre nach ihrer Einführung im März 2017 zieht sich die Plattform schrittweise aus dem offiziellen Vertrieb zurück. Gleichzeitig arbeitet Nintendo daran, ausgewählte neue Produkte – darunter Zubehör für die Nintendo Switch 2 – an die verschärften EU-Anforderungen anzupassen. Damit richtet das Unternehmen seinen Fokus zunehmend auf Hardware, die den neuen Vorgaben hinsichtlich Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit entspricht.

Quelle: Nintendo Support-Seite