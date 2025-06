Nintendo Switch 2: Diese Spiele der ersten Generation laufen nicht

Bereits morgen erscheint die Nintendo Switch 2. Neben der Spielekonsole an sich, erscheint auch frisches Zubehör – etwa in Firm des neuen Pro-2-Controllers. Dazu gibt es Launchtitel wie das neue „Mario Kart World“, welches auch direkt im Bundle mit dem System selbst zu haben ist. Dazu kommt, dass auch viele Spiele der ersten Generation Next-Gen-Upgrades für die Switch 2 erhalten. Teilweise verteilt man diese kostenlos, andere sind kostenpflichtig. Doch zwar ist die kommende Konsole abwärtskompatibel, einige Spiele haben jedoch Probleme – oder laufen gar nicht.

Dazu stellt Nintendo eine offizielle Informations-Website zur Verfügung. Dort weist man zusätzlich auch auf Spiele hin, die sich an der Switch 2 zwar starten lassen, dann aber nicht korrekt funktionieren (PDF). Beispielsweise betrifft das „Alan Wake Remastered“. Eine weitere Liste nennt explizit Games, die zwar noch an der Nintendo Switch 2 unter Problemen leiden, für die aber bereits ein Update in Arbeit ist, um die volle Kompatibilität herzustellen. „Fortnite“ zählt etwa dazu.

Eine dritte PDF-Liste enthält die Spiele, die bedauerlicherweise gar nicht erst auf der Nintendo Switch 2 starten – auch bekanntere Games wie „South Park: The Fractured But Whole“ sind hier enthalten. Dazu gesellen sich folgende Apps, die gar nicht auf der Switch 2 laufen.

Titel Publisher Einzelheiten Nintendo Labo Toy-Con 04: VR-Set Nintendo Das Spiel kann nicht gespielt werden, da die Nintendo Switch 2-Konsole nicht in die Toy-Con-VR-Brille eingesetzt werden kann. Niconico Dwango Nicht unterstützt auf Nintendo Switch 2. ABEMA AbemaTV Nicht unterstützt auf Nintendo Switch 2. Hulu Hulu Nicht unterstützt auf Nintendo Switch 2. Crunchyroll Crunchyroll Nicht unterstützt auf Nintendo Switch 2. InkyPen InkyPen Nicht unterstützt auf Nintendo Switch 2.

Ebenfalls gibt es noch einige Spiele der ersten Generation, die man zwar auf der Nintendo Switch 2 zum Laufen bekommt, die aber nur mit zusätzlichem Zubehör funktionieren. Das betrifft etwa „1-2-Switch“, das einen Joy-Con der ersten Switch-Generation voraussetzt. Das liegt daran, dass jene noch eine IR-Bewegungskamera bieten, die bei den neuen Modellen herausgefallen ist.

