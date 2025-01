Xiaomi WinPlay: Windows-Spiele sollen unter Android laufen

Xiaomi hat WinPlay vorgestellt. Das ist eine Initiative, die Windows-Spiele unter Android lauffähig machen soll. Laut dem Hersteller komme es dabei nur zu minimalen Performance-Verlusten – im GPU-Bereich etwa gerade einmal 2,9 %. Damit wäre das wohl eine sehr effiziente Emulation. WinPlay ist eine Lösung, die ohne Internetverbindung funktioniert, also wirklich lokal auf dem Gerät läuft. Sie unterstützt sauch den Zugriff auf Steam.

Welche Einschränkungen es bei der Kompatibilität geben könnte, ist derzeit noch offen. In China testet Xiaomi WinPlay aktuell im Rahmen einer geschlossenen Beta. Anmelden können sich dafür derzeit nur Besitzer eines Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Dieses Tablet verwendet den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und bis zu 16 GByte RAM. Xiaomi erklärt, dass auf diese Weise etwa das PC-Spiel “Tomb Raider: Game of the Year Edition” mit 45 fps unter Android laufe – bei einem Stromverbrauch von 8,3 Watt. In welcher Auflösung und bei welchen Einstellungen wurde aber nicht aufgeschlüsselt.

Xiaomi hat allerdings noch nicht aufgeschlüsselt, welche mobilen Endgeräte am Ende WinPlay unterstützen sollen. Voraussetzung ist offenbar ein Modell mit der aktuellen Oberfläche HyperOS. Jetzt heißt es abwarten, ob und wann Xiaomi dieses Projekt breiter vorantreibt und für mehr Geräte bzw. außerhalb Chinas öffnet.

Quelle: Xiaomi The Paper (Weibo)