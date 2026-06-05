Steam Machine: Valve konkretisiert den Erscheinungszeitraum

Valve will in diesem Jahr noch einen eigenen Komplett-PC mit dem Linux-basierten SteamOS auf den Markt bringen. Doch das als Steam Machine bezeichnete Modell wurde aufgrund der Speicherkrise auf unbestimmte Zeit verschoben. Deswegen kennen wir zudem zwar die technischen Daten, weiterhin aber nicht den Preis des Geräts. Inzwischen hat der Hersteller den Erscheinungszeitraum zumindest ein wenig eingegrenzt: auf Sommer 2026.

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Zum Preis der kommenden Steam Machine schweigt Valve unterdessen weiterhin. Bisher geht man von einer Summe zwischen 1.000 bis 1.500 Euro aus. Das würde wohl dafür sorgen, dass die Steam Machine entgegen Valves anfänglicher Erwartung zu einem Nischenprodukt ohne klare Zielgruppe werden dürfte. Denn der Gaming-PC verfügt über weniger Leistung als eine Sony PlayStation 5 (Pro), würde aber deutlich mehr kosten.

Valve hat bereits sein Verified-Programm erweitert, über das man kennzeichnet, wie gut Games für das Steam Deck geeignet sind. Das schließt nun auch die Steam Machine und den Steam Frame ein. Dabei erklärt der Anbieter, dass alle Spiele, die für das Steam Deck bereits verifiziert sind, auch problemlos auf der Steam Machine laufen werden. Das ist keine Überraschung, denn die Steam Machine bringt schließlich mehr Leistung mit.

Valve ist schon einmal mit dem Konzept der Steam Machines krachend am Markt gescheitert. Damals überließ man es Partnern, unterschiedlich ausgestattete Komplett-PCs unter diesem Banner zu vertreiben. Das interessierte allerdings so gut wie keinen PC-Gamer. Ob das neue Konzept der Steam Machine mehr Erfolg am Markt haben wird, muss die Zeit zeigen.

Quelle: Valve