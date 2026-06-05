Asus ROG Xbox Ally X20: Handheld-Bundle mit OLED-Display und AR-Brille

Asus hat mit dem ROG Xbox Ally X20 eine neue Version seines PC-Gaming-Handhelds vorgestellt. Erstmals ist jetzt ein OLED-Display verbaut. Letzteres kommt auf 7,4 Zoll Diagonale und unterstützt auch HDR sowie 120 Hz. Das neue PC-Gaming-Handheld setzt zudem auf TMR-Sticks für eine höhere Langlebigkeit und kommt eben im Paket mit den ROG XReal R1 Edition 20 Gaming AR Glasses. Hinter dem langen Namen verbirgt sich eine Augmented-Reality-Brille.

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Der OLED-Bildschirm des Asus ROG Xbox Ally X20 erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.400 Nits und ist auch nach VESA DisplayHDR 1.000 zertifiziert. Sogar Dolby Vision lässt sich mit dem Bildschirm nutzen. Auch AMD FreeSync Premium Pro findet Unterstützung. Als Chip steckt der AMD Ryzen AI Z2 Extreme im Inneren des PC-Gaming-Handhelds. Dazu gibt es 24 GByte LPDDR5X-RAM und 1 TByte PCIe-NVMe-Speicherplatz.

Dank der beiliegenden AR-Brille ROG XReal R1 Edition 20 Gaming AR Glasses lässt sich quasi wie auf einem virtuellen 171-Zoll-Bildschirm mit 240 Hz zocken. Die Brille nutzt Micro-OLED-Displays und natives 3DoF-Tracking, um Kopfbewegungen zu erfassen. Verbunden wird die Brille mit dem Asus ROG Xbox Ally X20 über ein einziges USB-C-Kabel.

Eine Besonderheit ist noch das verbaute Steuerkreuz, das sich zwischen 4- und 8-Wege-Steuerung umstellen lässt. Offen ist eben noch, was Asus am Ende für ein Preisschild über das ROG Xbox Ally X20 Bundle hängen wird. Man rechnet mit einer Summe zwischen 1.000 bis 1.500 Euro.

Quelle: Asus