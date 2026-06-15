MSI MPG OLED 322URDX36: Gaming-Monitor nutzt erstmals Triple-Mode

MSI hat auf der Computex 2026 seinen recht interessanten Gaming-Monitor vorgestellt: den MPG OLED 322URDX36. Dieser nutzt ein QD-OLED-Panel der neuesten Generation von Samsung Display. Dadurch findet ein RGB-Stripe-Subpixel-Layout Verwendung. Im direkten Vergleich mit vorherigen Panels werden deswegen Farbsäume um scharfe Konturen minimiert. Das trägt vor allem zu einer deutlich besseren Textdarstellung bei.

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Gleichzeitig handelt es sich beim MPG OLED 322URDX36 um das erste Modell von MSI mit einem sogenannten Triple-Mode. Dieser bedingt, dass der Gaming-Monitor mit 4K-Auflösung und 360 Hz Bildwiederholrate drei unterschiedliche Darstellungsmodi verwenden kann. Einerseits ist die native Darstellung mit eben 4K und 360 Hz möglich. Andererseits können Spieler auf Wunsch entweder 2K-Auflösung mit 520 Hz einsetzen oder auch 1080p mit 680 Hz.

Der MSI MPG OLED 322URDX36 kommt auf 31,5 Zoll Diagonale und setzt auch eine Anti-Reflexionsbeschichtung von Samsung Display ein, welche MSI selbst als DarkArmor vermarktet. Die Beschichtung erhöht auch die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer. Auch die HDR-Darstellung beherrscht der Gaming-Monitor und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits. Er erfüllt die Zertifizierungen VESA DisplayHDR True Black 600 und ClearMR 18000.

Zu den Anschlüssen des Gaming-Monitors zählen unter anderem HDMI, DisplayPort 2.1a (UHBR20) mit voller Bandbreite sowie einmal USB-Typ-C mit 98-Watt-Stromversorgung. Leider hat uns MSI allerdings weder einen Preis noch ein Erscheinungsdatum für den MPG OLED 322URDX36 genannt.

Quelle: Pressemitteilung