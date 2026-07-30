Epic Games Store: „OTXO“ ist ab sofort kostenlos

Im Epic Games Store ist wieder ein neues Spiel kostenlos, das Neukunden anlocken und Bestandskunden bei Laune halten soll. In diesem Fall handelt es sich um den Top-Down-Shooter „OTXO“, welcher das Gratis-Spiel aus der letzten Woche ab sofort ablöst. Der Titel des Studios dLateralis Heavy Industries ist bereits 2023 erschienen, der ein oder andere Gamer dürfte ihn also schon in der Sammlung haben. Für alle anderen gibt es jetzt eine gute Gelegenheit.

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„OTXO“ steht für einen Top-Down-Shooter mit Rogue-lite-Elementen, der sich wegen seiner Altersfreigabe „ab 18 Jahren“ an volljährige Zocker richtet. So verkörpert der Spieler einen Protagonisten, der auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe eine unerklärliche Villa betritt. Man kämpft sich durch diverse Bereiche und trifft auf neue Verbündete, während man tiefer in das Mysterium eintaucht.

Die Pixel-Grafik von „OTXO“ ist im Retro-Stil gehalten. Mit 100 Fähigkeiten rückt man Gegnern auf den Leib und strebt nach dem Ende seiner Mission. Die Entwickler versprechen hohen Wiederspielwert, dank acht verschiedener Bereiche mit einer zufälligen Auswahl an Räumen aus mehr als 150 manuell erstellten Zimmern im Spiel. Da wünschen wir natürlich direkt einmal viel Spaß!

Quelle: Epic Games Store