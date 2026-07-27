Xbox Cloud Gaming: Insider zocken jetzt gratis – aber mit Werbung

Microsoft bietet schon seit geraumer Zeit auch Cloud-Gaming über den Xbox Game Pass Ultimate an. Doch speziell Xbox-Insidern kredenzt man jetzt noch eine alternative Option – auch ohne das teure Abo. Sie können ausgewählte Spiele, die sie über den Microsoft Store gekauft haben, kostenlos über die Cloud zocken. Allerdings müssen sie dafür vor dem Spielstart Werbung über sich ergehen lassen.

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Die Redmonder betonen dabei, dass man nur Werbung auswähle, die „den gleichen Qualitätssmaßstäben genügt wie unsere anderen Inhalte“. Was genau das heißen soll, ist natürlich interpretationswürdig. Zumindest soll die Werbung das Spielgeschehen nicht unterbrechen, sondern eben jeweils am Anfang einer Gaming-Session über die Cloud prangen. Das Ansehen eines Werbeblocks schaltet dann eine Stunde lang Cloud-Nutzung frei.

Laut Microsoft könne das z. B. auch ein guter Weg für Besitzer einer Xbox Series One sein, um Portierungen ihrer Spiele für die Xbox Series X|S anzutesten – ohne direkt neue Hardware kaufen zu müssen. Bei der Community kommt diese Idee nach unseren Beobachtungen dennoch bisher mehr schlecht an.

Langfristig muss sich zeigen, ob Cloud-Gaming mit Werbung vielleicht ein guter Weg für die Branche ist. Microsoft ist nicht der erste Anbieter mit so einer Idee. Auch Nvidia setzt in seinem Free-Tarif von GeForce Now bereits Werbung ein.

Quelle: Xbox.com