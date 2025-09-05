Philips Hue Bridge Pro: Neue Schaltzentrale für die Smart-Home-Beleuchtung

Philips Hue steht für das führende Beleuchtungssystem im Smart Home. Man setzt auf den kabellosen Übertragungsstandard Zigbee und bietet sowohl smarte Leuchtmittel für verschiedene Fassungen, Lampen als auch etwa TV-Lightstrips an. Hinter Philips Hue steckt das Unternehmen Signify. Auf der IFA 2025 in Berlin hat der Hersteller nun seine neue Schaltzentrale vorgestellt: die Hue Bridge Pro. Sie ist ab sofort für 89,99 Euro im Handel erhältlich.

Anzeige

Gegenüber dem Standardmodell beherrscht die Hue Bridge Pro einige zusätzliche Kniffe. Zum einen soll sie dank ihres neuen Chips fünfmal leistungsstärker sein. Obendrein bringt sie einen 15-mal größeren Speicher mit. Dies soll die Reaktionszeiten im gesamten Hue-System deutlich senken. Zum anderen kann sie bis zu 150 Lampen und Leuchten sowie 50 Schalter und Sensoren verwalten. Damit überflügelt man die Standard-Bridge deutlich.

Neu ist da auch die Funktion Motion Aware. Die sorgt dafür, dass kleine Signalveränderungen registriert werden und dadurch alle Hue-Lampen und -Leuchtmittel zu Bewegungssensoren werden. Ein weiterer Pluspunkt: Käufer der Hue Bridge Pro können die Daten von ihrer alten Bridge mit wenigen Klicks umziehen.

Zusätzlich zur Hue Bridge Pro für die Oberklasse führt man aber mit Hue Essential auch noch eine neue Einstiegsserie an. Diese reduziert die Farbqualität und den Umfang der Weißdarstellung sowie die Dimming-Funktion, kann aber dafür eben auch zu günstigeren Preisen im Handel erworben werden. So will man natürlich mehr Kunden in sein Ökosystem locken.

Verfügbarkeit in DACH (UVP inkl. MwSt.):

Hue Bridge Pro (ab September 2025) – UVP: 89,99 Euro

Quelle: Signify