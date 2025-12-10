AOC und Philips stellen erste Monitore mit 1.000 Hz vor

Philips und AOC haben für 2026 ihre ersten Gaming-Monitore mit 1.000 Hz Bildwiederholrate vorgestellt. Konkret wären das die beiden Modelle Philips Evnia 27M2N5500XD und AOC AGON Pro AGP277QK. Beide Bildschirme kommen auf 27 Zoll Diagonale, nutzen IPS-LCD-Panels und lösen mit 2.560 x 1.440 Pixeln auf. Gemeinsam haben sie auch den statischen Kontrast von 2.000:1 sowie die Unterstützung von HDR – mit Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 400.

Auch sind beide Gaming-Monitore ab Werk für eine Farbgenauigkeit von Delta E<2 kalibriert. Gemeinsam haben sie ebenfalls eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG). Wichtig zu wissen: Bei voller Auflösung von 1440p erreichen die beiden Gaming-Monitore von AOC und Philips jedoch „nur“ eine Bildwiederholrate von 500 Hz. 1.000 Hz sind nämlich nur bei reduzierter Auflösung von 720p möglich. Solche Dual-Mode-Kniffe kennt man auch von anderen Bildschirmen.

Offen ist, ob die 1.000 Hz der Philips Evnia 27M2N5500XD und AOC AGON Pro AGP277QK in der Praxis wirklich so beeindruckend sind. Denn die LCD-Panels könnten sich als Flaschenhals erweisen. So dürften OLED-Monitore mit z. B. 600 Hz die höhere Bewegungsschärfe bieten, weil ihre Reaktionszeiten bei nur 0,03 ms stehen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die 1.000 Hz nicht eher als Marketing-Gimmick entpuppen.

Quelle: Display Specifications