Kioxia Exceria Pro G2: Neue SSD mit bis zu 4 TByte Kapazität und PCI-Express 5.0

Kioxia hat neue SSD-Modelle der Serie Exceria Pro G2 vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine frische Flaggschiff-Reihe, welche sich oberhalb der Exceria Basic SSDs mit PCIe 4.0 und der Mittelklasse-Modelle Exceria G3 mit PCIe 5.0 einordnen. Freilich bieten auch die neuen Pro G2 den Standard PCI-Express 5.0 für besonders schnelle Verbindungen. Kioxia verspricht nämlich sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.900 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 13.700 MB/s.

Dafür setzt man auch seinen leistungsfähigen BiCS-FLASH-TLC-3D-Flash-Speicher ein. Zielgruppe der Kioxia Exceria Pro G2 sind dabei neben Gamern auch andere Enthusiasten, welche etwa besonders leistungsfähigen Speicher für die 4K- oder sogar 8K-Videobearbeitung benötigen. Dabei bieten die SSDs bis zu 4 TByte Kapazität und nutzen den schlanken Formfaktor M.2 2280.

In den Handel kommen die brandneuen Kioxia Exceria Pro G2 mit PCIe 5.0 noch im Dezember 2025. Preisangaben macht der Hersteller allerdings noch keine. Offenbar will man sich hier aufgrund der aktuellen Speicherkrise bis auf den letzten Drücker nicht in die Karten schauen lassen.

Quelle: Kioxia