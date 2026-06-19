Office 2024 Pro & Windows 11 Pro im Bundle als günstiges Upgrade

Wer seinen PC fit für die kommenden Jahre machen möchte, findet derzeit ein besonders interessantes Angebot: Microsoft Office 2024 Professional Plus und Windows 11 Pro sind als Bundle bereits für 27,25 Euro erhältlich. Damit können Nutzer ihr System nicht nur auf den aktuellen Stand bringen, sondern auch von zahlreichen Profi-Funktionen profitieren.

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Für viele Anwender ist ein Upgrade inzwischen ohnehin sinnvoll. Der reguläre Support für Windows 10 endete bereits im Oktober 2025. Systeme, die weiterhin mit Windows 10 betrieben werden, erhalten ohne kostenpflichtige Erweiterungen keine regulären Sicherheitsupdates mehr. Windows 11 ist damit für viele Nutzer die logische Wahl, um ihren PC langfristig aktuell und besser geschützt zu halten.

Das aktuelle Bundle des bekannten Lizenzhändlers Godeal24 kombiniert Windows 11 Pro mit Office 2024 Professional Plus. Die Office-Suite umfasst die bekannten Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher und Teams. Im Gegensatz zu Microsoft 365 fallen dabei keine laufenden Abonnementkosten an – die Lizenz wird einmalig erworben und kann dauerhaft genutzt werden.

Windows 11 Pro richtet sich insbesondere an anspruchsvolle Privatanwender, Selbstständige und Unternehmen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die BitLocker-Laufwerksverschlüsselung, Hyper-V für virtuelle Maschinen, die Verwaltung über Gruppenrichtlinien sowie erweiterte Möglichkeiten für die Integration in Unternehmensnetzwerke. Gleichzeitig profitieren Nutzer von den allgemeinen Verbesserungen von Windows 11, darunter eine modernisierte Benutzeroberfläche, optimiertes Fenstermanagement und zahlreiche Sicherheitsfunktionen.

Auch Office 2024 Professional Plus bietet gegenüber älteren Versionen diverse Verbesserungen. Die Anwendungen wurden hinsichtlich Performance und Zusammenarbeit weiterentwickelt und eignen sich sowohl für den geschäftlichen Einsatz als auch für produktive Aufgaben im Homeoffice. Da es sich um eine klassische Dauerlizenz handelt, müssen Anwender keine monatlichen oder jährlichen Gebühren einkalkulieren.

Besonders interessant werden die Angebote bei Godeal24 durch Mengenrabatte. Wer mehrere Produktschlüssel bestellt, kann den Preis pro Lizenz weiter reduzieren. Das macht die Aktion nicht nur für Einzelanwender attraktiv, sondern auch für Familien mit mehreren PCs, kleine Unternehmen oder Vereine, die mehrere Arbeitsplätze ausstatten möchten. Das sind:

Ein weiterer Vorteil ist die digitale Bereitstellung der Lizenzschlüssel. Nach dem Kauf erfolgt die Lieferung elektronisch, sodass die Software unmittelbar aktiviert werden kann. Lange Versandzeiten entfallen, was insbesondere bei Neuinstallationen oder kurzfristigen Hardware-Upgrades praktisch ist.

Angesichts der weiterhin hohen Preise vieler Softwarepakete stellen derartige Rabattaktionen für viele Nutzer eine interessante Möglichkeit dar, ihr System kostengünstig zu modernisieren. Das Bundle aus Windows 11 Pro und Office 2024 Professional Plus bietet dabei eine vergleichsweise günstige Komplettlösung für den produktiven Alltag.

Wer noch mit einer älteren Windows-Version arbeitet oder eine aktuelle Office-Suite ohne Abonnement sucht, findet in diesem Angebot eine unkomplizierte Möglichkeit, den eigenen Rechner auf den neuesten Stand zu bringen. Durch die zusätzlichen Preisnachlässe beim Kauf mehrerer Lizenzen kann sich das Angebot insbesondere für Nutzer mit mehreren Geräten oder größerem Lizenzbedarf lohnen.

Weitere Angebote der aktuellen Aktion bei Godeal24 wie etwa für Office 2019 Pro Plus, Windows 11 Enterprise und Windows Server 2025 sind der unten verlinkten englischsprachigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung