Grand Theft Auto VI (GTA VI): Veröffentlichung in diesem Jahr steht

Das Spiel „Grand Theft Auto VI“ soll nach dem aktuellen Stand der Dinge am 19. November 2026 auf den Markt kommen. Allerdings wurde das Spiel für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereits zweimal verschoben. Ohne festes Datum war es zunächst für den Herbst 2025 angekündigt worden. Anschließend verschoben der Publisher Take-Two und das Entwicklerstudio Rockstar das Spiel auf den 19. November 2026. Dabei soll es laut dem CEO des Publishers, Strauss Zelnick, wohl auch bleiben.

Laut Zelnick wird die Marketing-Kampagne zu „GTA VI“ im Sommer anlaufen. Sobald da die Maschinerie hochgefahren ist, wird eine Verschiebung sehr unwahrscheinlich, denn sie würde den Publisher sehr viel Geld kosten. Insofern scheint sich der Manager, zumindest derzeit, sehr sicher zu sein, dass das kommende Spiel von Rockstar auch tatsächlich im November 2026 auf den Markt kommen wird.

Weitere Gerüchte hatten sich im Übrigen um die Disc-Version gedreht. Es hieß, diese werde, um Leaks vorzubeugen, nicht direkt zum Launch zur Verfügung stehen, sondern erst einige Wochen oder sogar Monate später. Zunächst sollte der Vertrieb angeblich rein digital erfolgen. Diese Gerüchte hat Zelnick jedoch dementiert. Es sei der Plan, dass auch die Disc-Version von „Grand Theft Auto VI“ am 19.11.2025 auf den Markt komme.

Quelle: IGN