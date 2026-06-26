AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition jetzt in Deutschland gelistet

AMD hat wie versprochen einen der beliebtesten Gaming-Prozessoren der vergangenen Jahre zurück auf den Markt gebracht: Der Ryzen 7 5800X3D ist als Anniversary Edition ab sofort in Deutschland gelistet und richtet sich an Besitzer bestehender AM4-Systeme, die ihrer Plattform noch einmal neues Leben einhauchen möchten. Technisch bleibt der Prozessor unverändert, die Sonderedition markiert vielmehr das zehnjährige Jubiläum des AM4-Sockels.

Anzeige

Nachdem AMD die Neuauflage zur Computex Anfang Juni offiziell angekündigt hatte, ist die Anniversary Edition inzwischen auch bei Preisvergleichsdiensten wie Geizhals aufgetaucht. Dort wird der Prozessor unter der Bezeichnung „AMD Ryzen 7 5800X3D 10 Years AMD AM4 Anniversary Edition“ geführt. Zum Marktstart liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei rund 349 US-Dollar, während sich die ersten deutschen Preisvorstellungen im Bereich von etwa 350 bis 380 Euro bewegen. Die tatsächlichen Straßenpreise dürften sich allerdings erst mit einer breiteren Verfügbarkeit einpendeln.

Im Lieferumfang befindet sich neben der Jubiläumsverpackung außerdem ein Carbice Ice Pad als Wärmeleitlösung – ein kleines Extra, das die Anniversary Edition von der ursprünglichen Version unterscheidet. Am eigentlichen Prozessor selbst nimmt AMD hingegen keinerlei Änderungen vor. Der Ryzen 7 5800X3D setzt weiterhin auf acht Zen-3-Kerne mit 16 Threads, einen Basistakt von 3,4 GHz sowie einen Boost-Takt von bis zu 4,5 GHz. Herzstück bleibt der 96 MB große L3-Cache mit AMDs 3D V-Cache-Technologie, wodurch sich insgesamt 100 MB Cache ergeben.

Gerade diese Kombination machte den 5800X3D bereits bei seiner Einführung im Jahr 2022 zu einer der schnellsten Gaming-CPUs für den AM4-Sockel. Auch heute liefert der Prozessor in vielen Spielen noch eine Leistung, die sich keineswegs verstecken muss und zahlreiche ältere Ryzen-Modelle deutlich übertrifft.

Die Rückkehr des Prozessors richtet sich klar an Nutzer, die bereits über ein kompatibles Mainboard und DDR4-Arbeitsspeicher verfügen. Statt Mainboard, Speicher und CPU gleichzeitig auszutauschen, genügt häufig ein einfaches BIOS-Update, um den 5800X3D als Drop-in-Upgrade einzusetzen. Damit bleibt AMD seiner langjährigen Plattformstrategie treu. Obwohl AM5 inzwischen die aktuelle Desktop-Plattform darstellt und Ryzen-7000- sowie Ryzen-9000-Prozessoren verfügbar sind, befinden sich weltweit weiterhin Millionen AM4-Systeme im Einsatz. Für viele Spieler dürfte die Anniversary Edition daher die leistungsstärkste Möglichkeit sein, ihr bestehendes System ohne kostspieligen Plattformwechsel aufzurüsten.

Ob die Neuauflage ähnlich erfolgreich wird wie das Original, dürfte vor allem vom Straßenpreis abhängen. Vor seiner Einstellung war der Ryzen 7 5800X3D regelmäßig für deutlich unter 300 Euro erhältlich und galt als eines der attraktivsten CPU-Upgrades für Gamer. Sollte sich die Anniversary Edition dauerhaft im Bereich von 350 Euro oder darüber bewegen, dürfte sie es schwerer haben, preisbewusste Käufer zu überzeugen. Für Besitzer älterer Ryzen-1000-, 2000- oder 3000-Systeme, die ihr AM4-System noch einige Jahre weiter nutzen möchten, bleibt der Ryzen 7 5800X3D dennoch eine der interessantesten Upgrade-Optionen.

Quelle: Geizhals