OnePlus: Online-Shop setzt auf Oppo -was wird aus der Marke?

OnePlus hat ohne große Ankündigung damit begonnen, in seinem deutschen Online-Shop Geräte von Oppo anzubieten. Man wirbt mit dem Slogan „Neue Technik, gleiches Gefühl“. Als Hintergrund: Oppo ist der Mutterkonzern von OnePlus. Schon seit einiger Zeit soll es dabei bei OnePlus nicht mehr allzu rund laufen, weswegen wohl auch einige Abteilungen mit der Geschwistermarke realme zusammengelegt worden sind.

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Gerade in Europa hatte OnePlus seine Präsenz in den vergangenen Monaten immer weiter reduziert. Regionale PR-Abteilungen sind nach unserem Wissen größtenteils geschlossen worden, Verträge mit Agenturen wurden beendet. Denkbar ist daher für die Zukunft, dass OnePlus primär Geräte von Oppo verkaufen wird und eigene Geräte in den Hintergrund rücken, bis die Marke endgültig abdankt. Schon zuvor lief es oft so, dass OnePlus und Oppo teilweise sehr ähnliche Geräte angeboten haben, die sich vorwiegend durch das Branding unterschieden.

Letzten Endes sind das aktuell nur Spekulationen, denn OnePlus selbst hat noch keine neuen Hiobsbotschaften verkündet. Möglich ist also auch, dass OnePlus und Oppo nebeneinander existieren sollen und sich stärker vernetzen. Am Ende müssen wir da schlichtweg abwarten, doch ein gutes Zeichen ist der neue Schachzug für die Marke OnePlus zumindest nicht unbedingt.

Quelle: Caschys Blog