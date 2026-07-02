Update für Windows 11 beschleunigt Datei-Explorer deutlich

Microsoft hat das optionale Windows-11-Update KB5095093 für Juni 2026 veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Optimierungen für den Datei-Explorer – eine der am häufigsten genutzten Windows-Komponenten. Vor allem die Performance wurde spürbar verbessert, wodurch sich der Explorer schneller starten und flüssiger bedienen lassen soll.

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In den vergangenen Windows-Versionen hatte Microsoft bereits versucht, den Datei-Explorer mithilfe von Hintergrundprozessen schneller wirken zu lassen. Mit KB5095093 verfolgt das Unternehmen nun einen anderen Ansatz: Statt den Explorer lediglich vorzuladen, wurde die zugrunde liegende Implementierung überarbeitet, um die tatsächliche Leistung zu verbessern. Das Ergebnis sind kürzere Startzeiten und eine insgesamt höhere Reaktionsgeschwindigkeit – insbesondere auf Systemen, bei denen Nutzer bisher über einen trägen Datei-Explorer geklagt haben.

Eine der größten Änderungen betrifft die Startseite (Home) des Datei-Explorers. Microsoft hat die Art und Weise überarbeitet, wie Inhalte indiziert und geladen werden. Bislang musste die Home-Ansicht zahlreiche Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammentragen, darunter zuletzt verwendete Dateien, angeheftete Ordner sowie Inhalte aus verbundenen Cloud-Diensten wie OneDrive.

Diese permanente Zusammenführung verschiedener Datenquellen machte die Home-Seite zu einem der größten Performance-Bremsen des Explorers. Durch die neue Architektur werden diese Inhalte deutlich effizienter verarbeitet, wodurch die Startseite schneller geladen wird und der Explorer insgesamt flüssiger reagiert.

Neben den Performance-Optimierungen bringt KB5095093 auch mehrere Komfort- und Stabilitätsverbesserungen mit. Neu sind unter anderem zusätzliche Kontextaktionen wie „Dateispeicherort öffnen“ sowie „Copilot fragen“, die bei unterstützten Dateien direkt über das Kontextmenü beziehungsweise beim Darüberfahren mit der Maus verfügbar sind.

Darüber hinaus hat Microsoft die Reaktionsgeschwindigkeit beim Einbinden virtueller Datenträger (VHD/VHDX) verbessert, die Unterstützung der Adressleiste für Backslashes und Anführungszeichen erweitert sowie die allgemeine Zuverlässigkeit der Adressleiste erhöht.

KB5095093 wird derzeit als optionales Vorschau-Update verteilt. Nutzer, die die Verbesserungen bereits jetzt ausprobieren möchten, können das Update manuell über Windows Update installieren. Alle enthaltenen Änderungen sollen anschließend Bestandteil des regulären kumulativen Windows-11-Updates im Juli 2026 werden und damit automatisch auf allen unterstützten Systemen ausgerollt werden.

Quelle: Microsoft