AMD Radeon: Weitere Preiserhöhungen drohen

AMD soll Gerüchten zufolge bald die Preise für seine Radeon-Grafikkarten erhöhen. Dies könnte sich noch im Juli 2026 vollziehen. Zunächst geht es um eine Preiserhöhung, die Partner treffen soll. Die Pakete aus GPUs und VRAM sollen demnach teurer werden. Auf jenen bauen die Partner von AMD am Ende ihre Grafikkarten auf. Noch ist offen, ob und wie stark die Hersteller dann diese Verteuerung an die Endkunden weitergeben könnten.

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Schon seit Ende November 2026 lässt sich beobachten, dass die Modelle der Reihe AMD Radeon RX 9000 im Preis nur einen Weg kennen: nach oben. Das passt bedauerlicherweise zur aktuellen Speicherkrise und betrifft GeForce-Grafikkarten gleichermaßen. AMD will nun den Gerüchten zufolge die Preise für Partner um rund 10 % erhöhen. Hersteller wie Asus, Sapphire oder XFX sollen bereits informiert worden sein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Partner AMDs Preiserhöhung mindestens zum Teil an ihre Kunden weitergeben, ist groß. Allerdings dürften die Auswirkungen verspätet bei den Privatkunden zu spüren sein, denn zunächst werden ja noch vorab produzierte Radeon-Grafikkarten abverkauft. Realistisch gesehen ist aber wohl ab Herbst 2026 mit einem Schub zu rechnen.

Quelle: Boardchannels